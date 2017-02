Isoja ovat hauet – mahtihauki tarttui matikkaverkkoon Kivenniemen edustalla ja toinen Pyhäjärvellä

Vuoden vonkale -kisa

Kivenniemen edustalla Puruvedellä on hyvä haukipaikka. Lauantaina 21. tammikuuta sieltä nousi kuvan 11-kiloinen otus. Mahtihauki oli tarttunut Risto Rämäsen ja Kalevi Tynkkysen matikkaverkkoon.

– Siitä lähtee monta kalapullaa, totesi Kalevi Tynkkynen saaliistaan. Pituutta hauella oli 110 senttiä.

Kuvan hauki ei ole suurin Kivenniemen edustalta nostettu. Samoilta vesiltä miehet nostivat pari vuotta sitten 14-kiloisen hauen. Myös määrällisesti paikka on hyvä apaja. Kalevi Tynkkynen kertoo saaneensa viime talvena Kivenniemen seutuvilta 40 haukea.

Aikamoisesta hauesta ilmoitti myös kesälahtelainen Ari Luostarinen. Hän pyysi verkollaan 12,7-kiloisen hauen, jolla oli mittaa 1,21 metriä. Kala jäi 55-milliseen verkkoon 8. tammikuuta Kesälahden Pyhäjärvellä ja oli saanut verkon pahemman kerran sotkuun.

Luostarisesta napattiin kalan kanssa kännykkäkuva, mutta sen laatu ei kestä lehdessä painamista. Kuva julkaistaan Puruveden verkkogalleriassa osoitteessa puruvesi.net yhdessä muiden kalakuvien kanssa, ja galleriaa täydennetään sitä mukaa kuin kalakuvia Puruveden toimitukseen tulee.

Luostarisen mukaan Pyhäjärvellä on määrältään muhkea haukikanta, ja syynä on vähäinen kalastus.

– Haukia tulee verkolla paljon, koska pyytäjiä on todella vähän. Kymmenkiloisia on vuosien varrella noussut useita, ja viisi vuotta sitten Pyhäjärvi antoi 10,7-kiloisen hauen.

Puruvesi-lehden Vuoden vonkale -kisaan voi osallistua millä tahansa järvikalalla, joka on pyydystetty suunnilleen samalla alueella kuin missä Puruvesi-lehti ilmestyy eli Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla tai Kesälahdella.

Puruvesi julkaisee kalakuvia tarinoiden kera paperisessa lehdessä sitä mukaa kuin julkaistavaa tulee. Lisäksi kuvia ja tarinoita julkaistaan Puruveden verkkosivuilla osoitteessa puruvesi.net.

Verkkojuttuja linkitetään myös Puruveden viralliselle Facebook-sivulle.

Vuoden vonkale -kisan voittajat valitaan kaikkien vuoden 2017 osallistuneiden kesken. Voittajien valintakriteereinä voidaan käyttää muutakin kuin kalan kokoa – esimerkiksi kiinnostavaa kalatarinaa tai muuta sattumusta kalastukseen liittyen.



Lähetä tarinoita ja kuvia näin Vuoden vonkale -kisaan:

Sähköpostilla: uutiset@puruvesi.net.

Verkkopalvelun kautta: puruvesi.net, Osallistu, Päivän kuva (Otsikkokenttään Vuoden vonkale -kisa).

Kirjeellä: Puruvesi/Vuoden vonkale, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Kuvia ja tarinoita voi myös tuoda Puruveden toimitukseen, jossa kuvat skannataan sähköiseen muotoon.