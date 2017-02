Kalamuistoja: Isän opeissa kalassa Orivedellä

Vuoden vonkale -kisa

Useimmilla meillä on kalastusmuistoja – tai en tiedä nykynuorista. Voi olla, että kaupungistuneella sukupolvella yhteys järviin ja kalastuksen eri muotoihin hiipuu pikku hiljaa. Kiinnostus vähenee, kun luontosuhde ohenee.

Itse edustan sitä keski-ikäisten ihmisten porukkaa, joka on viettänyt lapsuuden, nuoruuden ja myös jossakin määrin aikuisuuden kesiä järvien rannoilla. Monasti kalastus on kuulunut jollakin tavalla kuvaan.

Minulla oli onni omistaa isä, joka oli kalamies henkeen ja vereen. Savonrannalla Oriveden rannalla kalastettiin joka kesä ja joskus talvellakin. Verkkoja pidettiin ja kalaa syötiin: savustettuna, keittona, paistettuna ja graavisuolattuna.

Muistan, kun isä innostui suolaamaan särkiä ulkoilmassa mökin kuistin alla. Kuivakkaa suolakalaa siitä saatiin. En muista, maistuiko se pikkupojan suussa kovin hyvältä.

Siiankudun aikaan perattiin saavikaupalla siikaa, ja muikkuverkoista irrotettiin satamäärin Saimaan hopeakylkiä.

Isä hommasi mökki- ja kalastuskaveriltaan Pulkkisen Erkolta painekeittimen, jolla keitettiin purkitettua muikkua. Ennen sitä purkit keitettiin saunan padassa.

Orivesi antoi myös lohta, taimenta ja kuhaa.

Lapsuuden ja nuoruuden alun kalareissut ovat jättäneet jälkensä. Kokemusten karttuminen isän opastuksella katkesi 20. lokakuuta 1979, kun parhaassa iässä ollut mies upposi nelikymppisenä Oriveden pohjaan syysmyrskyssä.

Hän jäi harrastuksensa pariin. Silloin ei ollut tapana pitää pelastusliivejä, ja voimat loppuivat hukkuvalta sata metriä ennen rantaa. Siitä kohdasta hän etsinnöissä tarttui kalastuskaverinsa naaraan.

Kalastaminen jäi minulta vuosiksi, ja mökkikin myytiin.

Jotakin on sentään jäänyt. Nyt olen intohimoinen kalaruokien laittaja.

Ehkä vielä kalastamaankin useammin rupean, jahka tässä ehtii.

Janne Tiainen

Kirjoittaja on Puruveden vastaava päätoimittaja.



Osallistu Puruveden Vuoden vonkale -kisaan!

Puruvesi-lehden Vuoden vonkale -kisaan voi osallistua millä tahansa järvikalalla, joka on pyydystetty suunnilleen samalla alueella kuin missä Puruvesi-lehti ilmestyy eli Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla tai Kesälahdella.

Puruvesi julkaisee kalakuvia tarinoiden kera paperisessa lehdessä sitä mukaa kuin julkaistavaa tulee. Lisäksi kuvia ja tarinoita julkaistaan Puruveden verkkosivuilla osoitteessa puruvesi.net.

Verkkojuttuja linkitetään myös Puruveden viralliselle Facebook-sivulle.

Vuoden vonkale -kisan voittajat valitaan kaikkien vuoden 2017 osallistuneiden kesken. Voittajien valintakriteereinä voidaan käyttää muutakin kuin kalan kokoa – esimerkiksi kiinnostavaa kalatarinaa tai muuta sattumusta kalastukseen liittyen.



Lähetä tarinoita ja kuvia näin:

Sähköpostilla: uutiset@puruvesi.net.

Verkkopalvelun kautta: puruvesi.net, Osallistu, Päivän kuva (Otsikkokenttään Vuoden vonkale -kisa).

Kirjeellä: Puruvesi/Vuoden vonkale, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Kuvia ja tarinoita voi myös tuoda Puruveden toimitukseen, jossa kuvat skannataan sähköiseen muotoon.