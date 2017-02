Suurten vaalilupausten aika lähestyy

Moni asia on kaupungissa muuttunut kesällä umpeutuvalla valtuustokaudella. On ollut ”joukkopako” kaupungin johtoryhmässä, jossa väki on vaihtunut täydellisesti. Taloutta on pantu kuntoon uusin supistetuin voimin ja säästetty oikein säästämällä.

Karsinta onkin alkanut monessa kohtaa mennä yli hyvän. Ylisäästäminen on vaikuttanut negatiivisesti kaikkiin palvelusektoreihin, kuten koulut, päivähoito, tiestön talvikunto, terveyspalvelut ja vanhusten hoiva.

Samalla on myös henkilöstö joutunut yhä tiukemmalle tekevien käsien vähentyessä mm. sijaisten käytön kovalla karsinnalla. Näitä vaikutuksiahan ei tosin huomaa ne kehujat, jotka eivät palveluita itse tarvitse!

Valtuuston 2014 hyväksymä tulosparannustavoite on toteutunut jo kaksinkertaisesti, vaikka sovittu aikajakso on vasta puolessa. Se ei tunnu valtuuston enemmistöä haittaavan, vaan säästöjä ollaan edelleen lisäämässä uusilla säästöillä edellisten päälle.

Nyt onkin jo uusi tavoite kerätä kuntalaisilta ylijäämää 20 M€:oon, lähes maan suurimmalla veroprosenteilla. Tästä kertyy noin 2000 €/ kuntalainen. Olisiko tästä summasta edes osalle ollut parempaa käyttöä, vaikka pönkittämään paikallista ostovoimaa, joka ehkä toisi niitä kaivattuja työpaikkoja?

En voi olla mainitsematta sitä, kun valtapuolue kesäkuussa 2015 julisti ylpeänä ryhmäpuheessaan, että ”nyt kun olemme saavuttaneet määräenemmistön hallituksessa ja valtuustossa talouden kampittajia vastaan, niin loppukausi on hyvä toimia”.

Nämä ”kampittajat” olisivat tosiaan halunneet mennä säästöissä valtuuston 2014 päätösten mukaista aikataulua, jossa päätettiin kattaa kertyneet 11 M€:n alijäämät vuoden 2018 loppuun mennessä.

Perusturvan palvelut siirtyivät 2017 alussa Siunsoten tuotettaviksi ”taloudellisesti ja yhdenvertaisesti koko alueella”, näin lukee perussopimuksessa.

Kitee on aika veitikka kaupunki, kun sen päättäjät ”saavutetulla enemmistöllä” karsivat jo valmiiksi palveluitaan perusturvassa mm. lääkärien määrää ja vastaanottoaikoja supistamalla, ennen kuin soten paletti siirtyi kuntayhtymälle tehostettavaksi.

Tämä asia onkin huippuesimerkki siitä, mitä politikointi voi pahimmillaan aiheuttaa. Valtuustokauden alussa monet valtuutetut, kuten myös työmies puolueryhmineen lupasivat pitää lääkärien ilta- ja viikonloppu vastaanotoista kiinni.

Mutta kun aikaa kului, niin ulsterit kääntyivät rapsakasti ja heistäkin enemmistö oli ”savutetun enemmistön” takuumiehinä viemässä palvelua Tikkamäelle. Tämä on sitä kuuluisaa politiikan ”helppoheikki” meininkiä.

Meillä on hieno uusi terveyskeskus ja siellä pidetään ovet kiinni virka-ajan jälkeen. Tätä asiaa pitäisin pahimmanlaatuisena kaupunkilaisten pettämisenä ja Kiteen imagon, maineen ja asumismukavuuden heikentämisenä.

Etenkin lapsiperheiden ja ikäihmisten osalta tämä on todella nolo teko, kun vielä verrataan Ylä-Karjalaan, jossa Nurmes ja Lieksa pitävät kynsin hampain kiinni juuri näistä lääkäripalveluista, varmistaakseen kuntalaisten elinolojen pysyvän mahdollisimman hyvinä myös tulevaisuudessa. Palvelun hinta olisi ollut vain pari prosenttia vuosittaisista ylijäämistä.

Siun sotelta (siis muilta kunnilta) joudutaan nyt anomaan, että se tuottaisi Kiteellä tasavertaiset palvelut Ylä-Karjalaan verrattuna, kun Kiteen ”saavutettu enemmistö” ei itse kyennyt niistä huolehtimaan.

Jotkut ”enemmistöläiset” vieläpä jeesustelevat, että emme voi sille enää mitään, kun päätösvalta on nyt kuntayhtymällä. Toki voimme, jos jatkossa valitsemme Kiteen valtuustoon ja Siunsoteen omiksi edustajiksemme niitä, jotka haluavat pitää Kiteen lähipalveluista kiinni. Nythän siellä on Kiteeltä kuusi edustajaa, joista viisi on osoittautunut näiden kyseisten palveluiden vastustajiksi.

Jos Kekkonen vielä eläisi, niin hän sanoisi tässä kohtaa, että ”saatanan tunarit”!

Jäämme mielenkiinnolla ja toiveikkaina odottamaan kevään vaaleja, joissa on taas ”helppoheikkien” mahdollista tehdä suuria lupauksia äänestäjien harhauttamiseksi. Menevätkö ne läpi vielä tälläkin kertaa? Vai olisiko jo aika tehdä isompi remontti joukkueessa? Sinä päätät siitä arvoisa äänestäjä!

Osmo Pirhonen

Kunnanvaltuutettu (ps.)

Kitee