Kevään tullen kohti valoa

Kevättä kohti mentäessä valon määrä lisääntyy myös yrityksissä. Aalto-yliopiston työelämäprofessorin Pekka Marttilan mukaan Suomen talouden taantuma on taittumassa ja yrityksissä vauhti alkaa kiihtyä.

Marttila johti selvitystä, jossa kartoitettiin suuryritysten asenneilmapiiriä. Yhä suurempi osa yrityksistä aikoo keskittyä toimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen. Säästöt ja tehostamiset on tehty, ja nyt on hyökkäyksen aika markkinoilla.

Myös se on positiivista, että Suomi nähdään jälleen houkuttelevaksi sijoituskohteeksi. Ehkä maamme mittavat metsäteollisuuden investoinnit kertovat siitä omaa vakuuttavaa tarinaansa. Merkittävä osa yrityksistä aikoo lisätä tuotantoaan Suomessa ja investoida tutkimukseen, kehitykseen sekä myös tehtaisiin.

Toivottavasti henki suuryrityksissä vahvistuu lisäten kaivattuja työpaikkoja Suomessa. Bruttokansantuotteen reippaammalle kasvulle on niin ikään nyt kaikki mahdolliset.

Ilmapiiri on odottavat optimistinen, ja toivottavasti se säteilee myös pieniin ja keskisuuriin pk-yrityksiin sekä kansalaisiin.