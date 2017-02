Kerimäen virastotalo saamassa ostajan

Kerimäen virastotalosta on syntymässä kaupat yksityisen ostajatahon kanssa. Virastotalon myyntiä koskeva esisopimus tehtiin tämän viikon tiistaina. Kauppa tulee teknisen lautakunnan päätettäväksi ensi viikon tiistaina.

Puruvesi-lehden tietojen mukaan ostajalla on vahva yhteys Kerimäkeen ja virastotalolle on tarkoitus kehittää muun muassa yritystoimintaa. Kiinteistökauppa merkitsisi virastotalon säilymistä Kerimäen katukuvassa toimivana rakennuksena.

Virastotalon taival Savonlinnan kaupungin hallintorakennuksena päättyy joka tapauksessa tämän viikon perjantaina. Talossa työskennelleet viimeiset kolme kaupungin viranhaltijaa siirtyvät kirjastotalolle, entisiin musiikkiopiston huoneisiin.

Kirjastotalolle siirtyy myös yhteispalvelupiste, joka avaa uusissa tiloissa ensi maanantaina.

Virastotalolta alettiin siirtää kaupungin työntekijöitä pikkuhiljaa viime syksystä lähtien. Ensin lähti Äkkiväärään maaseututoimisto, ja joulun tienoilla viimeinen sosiaalitoimen työntekijä.

Puolenkymmentä ulkopuolista vuokralaista sai myös muuttaa syksyn aikana virastolta muihin tiloihin.

Tämän vuoden puolella talossa oli yhteispalvelupisteen lisäksi työhuoneet enää rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri Jorma Mattisella ja kunnossapitomestari Pekka Hanikalla. Molemmat sijoittuvat nyt kirjastotalolle yhteispalvelupistettä hoitavan palvelusihteeri Anne Moilasen kanssa.

Kerimäen kunnan aikana virastotalossa työskenteli enimmillään lähes viisikymmentä ihmistä. Hiljainen lähtölaskenta alkoi, kun kunta liittyi Savonlinnaan.

Viimeisinä vuosina virastotalon sulkeminen nousi vähän väliä poliittisiin keskusteluihin. Kerimäen aluejohtokunta teki monta kertaa aloitteita tilojen aktiivisesta markkinoinnista.

Viime vuonna kaupunginhallitukselta tuli ohjeistus, että talo pitää tyhjentää. Kaupungin tarkoituksena oli laittaa rakennus tyhjentämisen jälkeen pienemmälle peruslämmölle, kunnes virastotalon tulevaisuudesta saadaan uusia päätöksiä.

Vielä alkuviikolla oli avoinna, voivatko ulkopuoliset vuokrata esimerkiksi talon kokoustiloja. Nyt vireillä oleva kiinteistökauppa luo toteutuessaan kokonaan uuden tilanteen.