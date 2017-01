Punkaharjulta iso joukkue SM-avantoon Tanhuvaaran Urheiluopistolle

Puruveden alueen pitäjistä punkaharjulaiset ovat innokkaimmin mukana tulevana viikonloppuna Savonlinnassa Tanhuvaaran Urheiluopistolla järjestettävissä talviuinnin SM-kisoissa.

Lähtölistan mukaan Punkaharjulta lähtee ainakin 6-7 henkilöä kisojen eri sarjoihin kolmen päivän aikana. Punkaharjulta kisoihin on ilmoittatunut uimareita Punkaharjun Pulahtajista ja Punkaharjun Uimareista.

Savonlinnan seudulta kisoihin osallistuu uimareita esimerkiksi Savonlinnan Järvipelastajista, Savonlinnan Urheilusukeltajista ja Olavin Retkeilijöistä.

Liikuntapalvelupäällikkö Sami Huoman kertoo, että kisojen järjestelyt ovat hyvällä mallilla, ja puuhaa riittää varmasti koko loppuviikoksi ennen kuin kisat käynnistyvät perjantaina.

– Paraikaa tehdään kisapasseja, avanto on valmiina ja ruokapaikkoja valmistellaan, hän kertoi tiistaina.

Huomanin mukaan avantoon menee eri sarjoissa runsaat tuhat uimaria. Koska osa pulahtaa kilparadalle jokaisena päivänä eli perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, eri uimareita on noin 700.

Kisajärjestelyistä vastaa Tanhuvaaran Urheiluopisto yhteistyössä Suomen Ladun, Savonlinnan kaupungin, Punkaharjun Urheilijoiden sekä Olavin Retkeilijöiden kanssa.

Avantouinnin SM-kilpailuissa on omat kilpasarjat sekä naisille että miehille ikäsarjojen mukaan. Matkana on 25 metriä rintauintia.

Talviuinnin SM-kilpailut 3.-5. helmikuuta Tanhuvaaran Urheiluopistolla.