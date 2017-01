Tervahöyry Mikosta julkaistaan kirja

Tervahöyry Mikosta on kirjoitettu 100-vuotisjuhlakirja, ja se julkistetaan helmikuun alussa Savonlinnan maakuntamuseossa.

Teoksen kirjoittaja filosofian tohtori Sakari Auvinen valottaa s/s Mikon ja sen miehistön vaiheita vuosisadan ajalta. Tutkimustyössä on käytetty hyväksi aiemmin lähes tuntemattomaksi jääneitä lähteitä Suomessa ja Virossa. Museolaiva Mikon pitkä historia on merkittävä, ja se on ainut jäljelle jäänyt puurunkoinen tervahöyry maailmassa.

S/s Mikko – Saimaan viimeinen puurunkoinen tervahöyry –teos käy läpi laivan omistajat, varustajat, kipparit, matkat, rahdit sekä muut käänteet. Mukana on myös tekstiä syventäviä taulukoita sekä runsaasti valokuvia eri aikakausilta. Teos on kovakantinen, ja siinä on 136 sivua.

Teoksen ovat kustantaneet Saimaan purjehdusmuseoyhdistys ry sekä Savonlinnan maakuntamuseo. Kirjaa voi ostaa Riihisaaren museokaupasta tai tilata postitse Saimaan purjehdusmuseoyhdistyksestä.