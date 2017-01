Toiveikkain odotuksin Punkaharjulla

Puruveden alueella odotetaan toiveikkain mielin kiinalaisen rahastoyhtiön investointeja suomalaisiin biopolttoainetehtaisiin. Jos onnistaa, sopimus voi toteutua helmikuussa.

Punkaharjulle olisi lottopotti saada biodieseltehdas Väärämäkeen, missä punkaharjulainen Aate Laukkanen omistaa tontin.

Ensiksi rahasto kuitenkin sijoittaisi Laukkasen bioetanolitehtaaseen Kouvolaan. Sinne Laukkaselle on jo luvassa energiatuki.

Teollinen investointi toisi hyvää sekä rakennusaikanaan että toimiessaan. Se lisäisi kaivattuja investointeja, laittaisi vauhtia aluetalouden rattaisiin ja loisi uusia työpaikkoja. Niitä kaikkia toden totta kaivataan.

Se, mikä olisi myös todella tärkeää, olisi tulevaisuuden uskon vahvistuminen investoinnin toteutuessa.

Positiivisilla teoilla on tapana vahvistaa itseään ja laittaa vauhtia hyvän kierteeseen.

Tehdashanke on muuttunut bioetanolista biodieselsiksi. Se voisi olla talousalueelle jopa parempi vaihtoehto, sillä raaka-aineena toimisi viljan sijaan metsistä saatava puuaines. Sitä luulisi metsistä löytyvän.