Punkaharjun Puutaito Oy on maakunnallinen Vuoden yrittäjä 2016. Nimitys julkistettiin lauantai-iltana Savonlinnassa pidetyssä Yrittäjägaalassa.

Etelä-Savon Yrittäjät ry:n hallituksen tekemän valinnan perusteina ovat mm. se, että Punkaharjun Puutaito on mallikas hallittujen riskien ottaja, samalla kun liikevaihto ja työntekijöiden määrä on tasaisesti kasvanut. Puutaidon liiketoiminta perustuu puun jalostamiseen, mikä on myös linjassa maakuntastrategian kanssa. Designilla ja muotoilulla on merkittävä rooli Puutaidon liiketoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa. 90 prosenttia yhtiön tuotteista päätyy metsäteollisuuden asiakkaiden kautta ulkomaille ja Punkalive-huonekalujen vientitoiminta on piristynyt.

Vuonna 1989 perustettu Punkaharjun Puutaito Oy on kasvanut tasaisesti kolme henkilöä työllistävästä puusepän pajasta lähes 40 henkeä työllistäväksi kasvuyritykseksi. Liikevaihdon kasvu on maltillista, ollen 5-10 prosenttia vuosittain. Liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt toiminnan perusedellytyksenä koko yrityksen olemassaolon ajan.

Liiketoiminnan kasvu on vaatinut investointeja niin kiinteistöihin kuin tuotantolaitteisiin. Merkittävimmät suunnitellut investoinnit tuotantolinjoihin on nyt tehty, kun kaikki tuotantolinjat on käyty läpi ja päivitetty. Viimeisin investointi tehtiin vuonna 2016 Kerimäen tuotantotiloihin, joissa on nykyisin vanerin jatkoslinja ja puurakentamisen suurien komponenttien tuotanto. Pienempiä ylläpitoinvestointeja on tiedossa myös tulevaisuudessa.

Työntekijöiden määrä oli vuoden 2016 päättyessä 38. Kuluvana vuonna on tarve palkata lisää työvoimaa etupäässä Kerimäen toimipisteeseen. Muutamien huippuosaajien rekrytointi on haasteellista, mutta Puutaito tekee yhteistyötä alueen ammatti- ja korkeakoulujen kanssa niin tarvittavien ammattilaisten palkkaamiseksi kuin tuotekehitysyhteistyössäkin.

Punkaharjun Puutaidon liiketoiminnan kasvu on puurakentamisessa. Rakennusalan asiakkaat ovat suurissa kasvukeskuksissa ja etenkin rakennuselementtien vienti lisääntyy. Puurakentamisen ja viennin kasvu edellyttää uusien työntekijöiden, mm. puuseppien palkkaamista.

Punkaharjun Puutaidon tuotteet ovat kertakäyttöiset (Nonstop) arkkilavat paperi- ja kartonkiteollisuuteen, vanerista valmistetut rullanpäätulpat paperi- ja kartonkiteollisuuteen, koneistetut levytuotteet suomalaisesta raaka-aineesta rakennusmateriaaleiksi ja kuljetusvälineteollisuuteen ympäri maailmaa sekä Punkalive-sisustuselementit, huonekalut sekä design-tuotteet.