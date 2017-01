Puruveden harjuskanta Vuoksen vahvin – taantuvien kantojen turvaaminen vaatii suojelua ja istutuksia

Vuoksen vesistöihin luontaisesti kuuluva harjus on pääsemässä samaan joukkoon voimakkaasti taantuneiden järvilohen, nieriän ja taimenen kanssa. Järvikutuinen harjus on hyvää vauhtia häviämässä.

Järvilohi ja nieriä ovat jo saaneet omat toimenpideohjelmansa ja taimenelle sellainen on valmistumassa.

Nyt myös taantuvien harjuskantojen turvaamiseen tähtäävästä toimenpideohjelmasta on valmistunut luonnos, joka on parhaillaan lausuntokierroksella.

Pohjois-Savon ely-keskuksen teettämän ohjelman tavoitteena on turvata Vuoksen vesistön luontaiset harjuskannat ja niiden perinnöllinen omaleimaisuus.

Puruvesi on harjusohjelman keskiössä. Koko Etelä-Savosta löytyy kohtalainen harjuskanta ainoastaan osasta Puruvettä. Muualla Saimaalla harjuskanta on pääosin heikko.

Toimenpideohjelmalla halutaan linjata harjuskantojen käyttöä, hoitoa ja suojelua. Suojelu tarkoittaa ensisijaisesti kalastusrajoituksia harjusalueille. Puruveden kalastusalue on jo ennakoinut tilannetta ja perusti taannoin joitakin määräaikaisia rauhoitusalueita harjusluodoille.

Pohjois-Savon ely-keskuksen johtava asiantuntija Veli-Matti Kaijomaa pitää viljelyä väliaikaisena apukeinona kannan ylläpitämiseen.

– Pitkällä tähtäimellä ainoa tie on harjuksen luontaisen lisääntymisen turvaaminen pitämällä niiden elinympäristöt kunnossa. Rauhoitusalueilla voi suojella jälkikasvun kasvamista kutuikään, sanoo Kaijomaa.

Lue lisää 19.1. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net