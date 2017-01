Naiskaksikko hotellin johdossa – Saimi Hoyer ja Anneli Puustinen kehittävät toimintaa työparina

Hotelli Punkaharju viettää nyt ulkoisesti hiljaiseloa, mutta hiljaista ei ole talon sisällä. Siitä pitivät huolen yrittäjä Saimi Hoyer ja juuri työnsä aloittanut uusi toimitusjohtaja Anneli Puustinen.

Tällä hetkellä hotellilla valmistaudutaan tulevaan talvilomakauteen, ja suunnitelmia tehdään päät höyryten ensi kesäksi.

Hotelli sulkeutui vuoden vaihteeksi auetakseen jälleen eteläsuomalaisten talvilomakauden tullen.

Hotelli Punkaharju avattiin remontoituna ja uusien omistajien ja yrittäjien voimin vuoden 2016 juhannuksena. Saimi Hoyerin mukaan ensimmäinen vuosi on ollut toiminnantäyteinen.

Hotelli Punkaharjun entinen toimitusjohtaja lopetti työnsä yrityksessä viime syksynä, ja siitä asti yhtiölle haettiin uutta johtajaa.

Sopiva henkilö löytyi Savonlinnan seudulta. Vuoden alusta toimitusjohtajan työn aloittanut Anneli Puustinen on pitkään Savonlinnassa vaikuttanut hotelli-ja ravintola-alan tekijä, joka on viimeksi toiminut Original Sokos Hotel Seurahuoneen johtajana. Puustisen koti sijaitsee Kerimäellä.

Hän kertoo työskennelleensä Seurahuoneella vuodesta 1992 lähtien toimien muun muassa hotellipäällikkönä ja viime vuodet siis hotellinjohtajana.

Anneli Puustinen ja Saimi Hoyer kertovat työskentelevänsä tiiviinä työparina eli operatiivisena kaksikkona.

Puustinen on toimitusjohtajana taloudellisessa vastuussa. Hoyer työskentelee paitsi hotellilla, myös kiertää pitkin poikin Suomea markkinoimassa niin hotelliaan kuin Punkaharjun matkailua.

Esimerkiksi tulevan viikonlopun Matka 2017 -messuilla Hoyer on tiiviisti esillä.

