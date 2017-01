Luken päätös antaa huonon signaalin

Luonnonvarakeskus Luke näyttää irrottavan otettaan perinteisistä toimipaikoistaan Punkaharjusta ja Enonkoskesta. Se on ilmoittanut siirtävänsä kummastakin yksiköstään tutkijat pois muille paikkakunnille.

Tulevaisuudessa Enonkoskella jatketaan kalanviljelyä, ja sinne saattaa siirtyä toimintoja muualta Suomesta. Mutta tukijat sijoitetaan muualle.

Samoin käy Punkaharjulla, jossa metsäntutkimusta jatketaan käytännössä teknisen henkilökunnan voimin.

Luken toiminta noudattaa samaa keskittämisen mallia, joka on tuttua monien yritysten ja yhteiskunnan elättämien virastojen toiminnassa. Resursseja kootaan suuriksi kokonaisuuksiksi, ja se tietää alasajoa maaseudulla.

Luken toiminta ei näyttäydy kovinkaan viisaana. Eikö olisi hyödyllisempää, että myös tutkimus sijoittuisi lähelle tutkittaviaan? Eikö Enonkoskella olisi järkevää tutkia vesiviljelyä ja Punkaharjulla metsiä?

Lukesta uhkaa tulla karu esimerkki siitä, ettei yhtiön johdossa nähdä hajautetun toimintamallin vahvuutta.

Punkaharjulla on tutkittu metsiä pian sata vuotta. Yksikössä tehdään metsägeneettistä tutkimusta käytännön metsänjalostuksen tarpeisiin sekä tutkitaan ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatusta.

On aivan varma, että esimerkiksi Punkaharjulla on luja tietämys alallaan, ja samalla tavalla Enonkoskella on harjaannuttu vuosikymmenien kuluessa omalle erikoisalalleen.

Toivottavasti maakuntien ammattiosaamista ja tutkimusta ei hukata, kun organisaatiota muutetaan väkipakolla Helsingistä käsin.