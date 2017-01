Moottorikelkkaurien lupahanke loppusuoralla Keski-Karjalassa

Keski-Karjalassa moottorikelkkauria on kaikkiaan 350 kilometriä. Valtakunnallisesti katsoen se on laajin yksityisten mailla kulkeva maankäyttösopimuksiin perustuva moottorikelkkauraverkosto.Kelkkauria hallinnoivalla Pohjois-Karjalan Virkistysreitistöyhdistys ry:llä ja Keski-Karjalan moottorikelkkailijat ry:llä on ollut käynnissä hanke, jolla maankäyttöluvat uusitaan ja siirretään sähköiseen muotoon. Nyt tämä hanke on loppusuoralla ja kelkkaurat saatiin säilytettyä lähes ennallaan. Katkoja on vielä Kiteellä ja Kesälahden Purujärvellä, mutta urat saadaan todennäköisesti jatkuvaan kiertoteitä pitkin.Moottorikelkkailijat ovat tyytyväisiä maanomistajien suhtautumiseen kelkkaurat mahdollistavia maankäyttösopimuksia kohtaan.

