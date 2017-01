Yhteinen juhlavuosi alkuun

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden alkutahdit on virallisesti lyöty. Ensimmäisten joukossa enonkoskelaiset juhlistivat puheiden ja puhallinmusiikin voimin itsenäisen maamme sataa vuotta.

Suomi itsenäistyi 6. joulukuuta 1917. Vuosisadan aikana Suomea on rakennettu yhdessä ja asioista on päätetty yhdessä. Sata vuotta antaa aiheen juhlaan, vaikka aina ei ole ollut helppoa.

Enonkoski sopii esimerkiksi kuntana, jossa juhlavuosi on otettu yhteiseksi teemavuodeksi. Enonkoski on yksi Etelä-Savon Suomi 100 –statuksen saaneista juhlavuoden toteuttajista, ja se osallistuu juhlavuoteen eri tapahtumajärjestäjien kanssa yhteen kootulla tarjonnalla.

Enonkoskella kunnan lisäksi tapahtumia järjestävät niin yhdistykset kuin yritykset. On hieonoa, että kuntalaiset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Suomi 100 -juhlavuoden viettoon.

Arvostava ele oli sekin, että juhlapäivänä viime sunnuntaina Suomen kanssa samanikäinen Enonkosken kunnantalo sai 100-vuotiskyltin seinäänsä.

Toivottavasti suomalaiset pääsevät juhlavuoden tunnelmaan eri tapahtumien myötä pitkin vuotta. Suomi 100 näkyy Puruvedenkin pitäjissä.

Juhlavuoden tavoitteeksi on kirjattu, että vuoden aikana halutaan vaalia Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa. Toivoa sopii, että juhlavuosi eri tapahtumineen antaa meille mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.