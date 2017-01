Lue vuosikatsauksestamme, mitä Puruveden alueella tapahtui

Yksi kuluneen vuoden näkyvimmistä uutisista oli Punkaharjun Valtiohotellin herääminen uudelleen eloon Hotelli Punkaharjuna. Hotellikiinteistön osti punkaharjulaisten Saimi ja Thomas Hoyerin sekä savonlinnalaisen Janne Leinosen perustama Punkaharjun Luontomatkailu Oy. Koko alkuvuoden remontissa ollut ympäröivän luonnon kauneutta ja monipuolisuutta henkivä hotelli avasi ovensa vieraille juhannuksen aatonaattona.

Heti vuoden 2016 alussa alkoi Natura 2000-vesistöjen vesiensuojeluun kohdistuva Freshabit Life IP -hanke, joka on Suomen kaikkien aikojen suurin LIFE-hanke. Puruvesi on yksi hankkeeseen kuuluvista alueista. Hanke tuo Puruveden alueen vesienhoitoon kaksi miljoonaa euroa. Hankkeen paikallisesta tiedottamisesta, ympäristökasvatuksesta ja Puruveden kohdealueiden tilanteiden muutosten selvittämisestä on vastannut Pro Puruvesi ry.

Hankkeen myötä vuoden aikana on tehty hoitonuottausta, syvyysluotausta, koekalastusta, niitetty ruovikkoja ja saatu muun muassa Putkiniemeen ensimmäinen Freshabit-kosteikko.

Savonrannalle rakennettiin uusi aiempaa turvallisempi ja toivimampi satama, jonne saatiin uudet laiturit, valaistus sekä sähköistys.

Taistelua palveluiden ja toimipaikkojen puolesta jatkettiin myös vuonna 2016. Punkaharjulla alakoulun sekä kirjaston paikka ovat herättäneet vilkasta keskustelua, Kerimäellä muun muassa virastotalon tyhjentäminen on puhuttanut. Myös korkeat tilavuokrat ovat nostattaneet tunteita pintaan. Kesälahdella yläkoulun jatkuminen tulevaisuudessa huolestutti alkuvuodesta, mutta loppuvuodesta Kiteen kaupunki teki päätöksen, jossa Kesälahden koululle myönnettiin työrauha 31.5.2021 saakka. Sen jälkeen koulu jatkuu, jos oppilasmäärä pysyy yli 45 oppilaassa.

Enonkosken kunnan valtuusto teki keväällä päätöksen sosiaalipalveluiden siirrosta Sosterille. Päätös pantiin täytäntöön heinäkuussa.

Läpi vuoden keskustelua herätti aluejohtokuntien jatko. Marraskuussa Savonlinnan kaupungin hallitus teki päätöksen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokuntien lakkauttamisesta kuluvan valtuustokauden päätyttyä. Myös Kesälahden aluejohtokunnan taival päättyy toukokuussa valtuustokauden päättyessä.

Aluejohtokuntien lakkauttamisesta ei olla kuitenkaan lannistuttu, vaan pitäjähenkeä on lähdetty viemään eteenpäin, vahvimmin Kesälahdella. Pro Kesälahti ry luovutti joulukuussa 2015 aloitteen Kesälahden pitäjä-nimityksen käyttöönotosta Kiteen kaupunginvaltuustolle.

Aloite hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa huhtikuussa. Päätöksen myötä Pro Kesälahti on lähtenyt viemään eteenpäin pitäjäneuvoston perustamista, jonka tehtävänä olisi toimia Kesälahden etujen puolesta ja kehittää yhteistyötä Kiteen kaupungin kanssa.

Pitäjähenkeä on Kesälahdelta tuotu myös muun muassa Punkaharjulle ja Kerimäelle.

Punkaharjulle perustettiinkin Pitäjäyhdistys huhtikuussa. Kerimäellä vastaavanlaisen toimijan perustamisesta käytiin alustavia keskusteluja syksyllä.

Onneksi taisteluiden ohella on ollut myös aihetta juhlaan. Pitkin vuotta lukuisat tapahtumat ja juhlat ovat ilahduttaneet eri puolilla Puruveden seutua.

Enonkoskella juhlittiin lokakuussa, kun Enonkosken Työväenyhdistys saavutti merkittävän 110-vuoden iän.

Satavuotiaita yhdistyksiä päästiin juhlimaan niin ikään Enonkoskella Karvilan Kivekkäiden kunniaksi sekä Punkaharjulla Kulennoisten Nuorisoseuran kunniaksi. Molemmilta yhdistyksiltä valmistui samalla historiikit.

Mannerheimin Lastensuojelu Liiton MLL:n Kerimäen, Kesälahden ja Punkaharjun paikallisyhdistykset juhlivat kukin 90-vuotista taivaltaan vuoden aikana erilaisin tapahtumin.

