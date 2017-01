Rinteet ovat auki ja kausi käynnissä – Lekotti saatiin laskettelukuntoon viime vuotta aiemmin

Hiihtokeskus Lekotissa on saatu laskettelurinteet hyvälle mallille ja kausi käyntiin. Rinnevastaava Esko Suomalaisen mukaan iso rinne saatiin avattua Tapanin päiväksi. Joulukuun pakkaskelien aikaan päästiin lumettamaan rinteitä kohtuullisen hyvin. Luonnon lumi on helpottanut rinteiden kuntoon laittoa.

– Iso rinne on nyt erittäin hyvässä kunnossa. Jos rinteessä on pelkästään tykkilunta, tahtoo pinta jäädä kovaksi. Luonnon lumen ansiosta pinta on pehmeämpi ja mukavampi laskea, Suomalainen sanoo.

Viime vuonna Lekotissa päästiin avaamaan rinteitä vasta uutena vuonna. Tuolloinkin käytössä oli alkuun pieni osa rinteistä.

