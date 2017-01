Punkaharju rulaa

Vuodenvaihteessa tuli kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Kerimäki ja Punkaharju tulivat osaksi Savonlinnan kaupunkia. Monta parran pärinää on pidetty ja useita kertoja ovat kuntaliitoksen osapuolet olleet napit vastakkain.

Useimmiten on kysymys ollut siitä, että vanhan Savonlinnan edustajat ovat pyrkineet sanelutyyliin ja miesylivoimaa käyttäen päättämään entisten kuntataajamien asioista. Valitettavasti kiistanalaiset asiat ovat lähes poikkeuksetta olleet sellaisia, joissa on pyritty määrätietoisesti heikentämään liitosalueiden palveluja. Mainittakoon esimerkkeinä koulut, päiväkodit, kirjastopalvelut, harrastuspaikat, sairasautopalvelut, kokoontumispaikat, linja-autovuorot ja sote-palvelut.

Vuosi 2017 on juhlavuosi, jonka teemana on Suomi 100 – tehdään yhdessä. Savonlinnan kaupungin pyrkimys pienentää omistamaansa kiinteistömassaa ja samanaikaisesti pitää jäljelle jäävien kiinteistöjen vuokratasoa niin korkealla, että toimintaa voidaan pitää juhlavuositeeman irvikuvana ja kaiken yhteisöllisyyden tuhoajana.

Yhteisöllisesti arvokas Ystäväntupa-toiminta tuntuu joutuneen eräiden kaupunkipäättäjien maalitauluksi. Kaupunki on laittanut yhdistyksen nykyisen toimitalon myyntilistalle, uudeksi toimipaikaksi esitettyjen tilojen vuokra on niin korkea, että yhdistys ei pysty niistä selviämään ja kun tähän vielä lisätään toimintaa tukeneen aluejohtokunnan ja sen rahoituksen lopettaminen, voidaan todeta homman olevan paketissa. Toiminnan jatkaminen on tehty lähes mahdottomaksi.

Punkaharjun aluejohtokunta on tukenut alueen yhdistyksiä ja yhteisöllisyyttä muun muassa vuokranmaksujen muodossa. Tämä on juuri sitä toimintaa, mitä aluejohtokunnan odotettiin ja toivottiinkin tekevän.

Valitettavasti kaupungin nihkeän ja nahkean investointipolitiikan johdosta aluejohtokunnan rahoilla on jouduttu Punkaharjulla muun muassa paikkaamaan rikkoutuneita katuja, valaisemaan pimeitä katuja ja korjaamaan vierasvenesatamia. Nämä kaikki kohteita, joiden olisi pitänyt kuulua normaalin yhteiskuntarahoituksen piiriin.

Viime viikonvaihteessa juhlittiin vuoden vaihtumista. Sosiaalisessa mediassa on voimakkaasti kritisoitu sitä, että kaupunki ei Suomen korkeimmasta veroäyristä huolimatta pystynyt järjestämään edes pientä ilotulitusta alkavan juhlavuoden kunniaksi. Asia ei ole kovin suuri eikä välttämättä niin tärkeäkään, mutta pakko on todeta, että tämäkin asia oli Punkaharjulla toisin. Punkaharjulaiset ovat kaupunkilaisina oloaikana oppineet, että jos kaupunki ei järjestä, täytyy tehdä itse.

Palvelutalo Helminauhan vanhusten pyynnöstä Punkaharjun Leijonat järjesti pienimuotoisen ilotulituksen Punkaharjun keskustassa palvelutalon tuntumassa. Tilaisuus sai paljon kiitosta sekä lapsilta että vanhuksilta, jotka molemmat ikäluokat olivat oman ilotulituksensa ansainneet.

Keskiyöllä kolme Punkaharjun matkailuyritystä järjesti omalla kustannuksellaan Tuunaansaaressa näyttävän ilotulituksen niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin juhlavieraille. Ja mukavahan se oli ilotulittaa, kun kaikki alueen majoituspaikat olivat täynnä ja varsinkin venäläiset vieraat nauttivat suuresti vuoden vaihteen juhlistamisen väriloistosta.

Olkoon nämä kaksi tapausta esimerkkeinä punkaharjulaisten aktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Oma apu on paras apu. Onnellista ja yhteisöllistä uutta vuotta 2017!

Ari Ora

Kirjoittaja on Punkaharjun Kokoomus ry:n puheenjohtaja.