Kuntalainen, osallistu vaalitalkoisiin!

Kuntavaalit käydään huhtikuussa, ja uudet kunnanvaltuustot aloittavat kesäkuun alusta. Sitä ennen on luvassa paljon poliittisia puheita pitkin pitäjiä.

Vaaliehdokkaat kertovat lukuisista asioista kantansa, ja äänestäjien tehtäväksi jää arvioida kunkin kyvykkyys hoitaa yhteisiä asioita.

Vaalipäivä on 9. huhtikuuta, ja kovin kuntavaalikamppailu käydään tietenkin aivan viimeisten viikkojen aikana. Tällä hetkellä poliittiset puolueet haeskelevat ehdokkaita, ja vaalikuume alkaa nousta.

Puruvesi on perustanut Kyläpuntarin, josta kerrotaan toisaalla tässä lehdessä. Kun kuntavaaliehdokkaiden nimet ovat selvillä, lehti laittaa heille tukun kysymyksiä, joihin he voivat vastailla.

Toimitus laatii vastausten perusteella eri aihealueista juttuja, joiden perusteella kuntalaiset näkevät, mitä mieltä ehdokkaat ovat monista ajankohtaisista asioista.

Myös Puruveden lukijat voivat liittyä vaalitalkoisiin ja ehdottaa, mitä voisimme ehdokkailta kysyä. Tarkemmat ohjeet siihenkin löytyvät Puruvedestä tänään.