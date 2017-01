Hotelli Punkaharjulle uusi toimitusjohtaja – Anneli Puustinen siirtyy Sokos Hotel Seurahuoneelta

Hotelli Punkaharju on saanut uuden toimitusjohtajan. Vuoden alusta toimitusjohtajan työn aloittanut Anneli Puustinen on pitkään Savonlinnassa vaikuttanut hotelli-ja ravintola-alan tekijä , joka on viimeksi toiminut Original Sokos Hotel Seurahuoneen johtajana.

– Olen erittäin iloinen, että saimme Annelin vetämään toimintaamme. Arvostan suuresti hänen ammattitaitoaan ja pitkää kokemusta matkailutoiminnasta. Lisäksi koemme tärkeänä, että Anneli on sitoutunut Savonlinnan seutuun ja tuntee sen toimijaverkostot, toteaa yrittäjän roolissa Puustisen työparina toimiva Saimi Hoyer.

Saimi Hoyerin mukaan toiminnan alkuvaihe antoi paljon oppia, osin kivuliastakin, mutta ennen kaikkea se vahvisti asiakaspalautteen kautta uskoa siihen, että Hotelli Punkaharjun tuote on hyvä ja valittua linjaa kannattaa jatkaa ja kehittää edelleen.

Hoyer kertoo, että talvi- ja kevätkaudella viimeistellään vielä kokoustiloja, parannetaan mökkikylää ja veneilijöitä palvelevia suihku-ja wc- tiloja.

– Myös ohjelmapalveluita ja teematapahtumia kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Höyrylaivaristeilyt jatkuvat tulevana kesänä entiseen tapaan Savonlinnan ja Punkaharjun välillä. Lisäksi Punkaharjulla pääsee myös maisemaristeilylle. Talvikauden markkinointiin ja tuotteistamiseen panostetaan erityisesti nostamalla esille kansallismaiseman luontoaktiviteetit kuten retkiluistelu, lumikenkäpuisto, monipuoliset hiihtoladut ja erinomaiset pilkkivedet sekä Pihlajavedellä että Puruvedellä.

– Pitkään ulkomailla työskennelleenä osaan arvostaa kotiseutuni ainutlaatuisuutta ja talvi sekä kevät ovat seudullamme aivan turhaan vajaakäytöllä matkailun näkökulmasta. Punkaharjulla ei ole mitään esteitä talvimatkailun kehittämiseen ja parhaiten siinä onnistumme, kun matkailutoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät talvi-ja kevätmatkailua yhdessä.

Hotelli pitää tauon 8.1. alkaen ja avaa ovet taas etelän hiihtolomien alkaessa viikolla 7. Tauon aikana tehdään suursiivousta, paikkojen ehostusta, tuotteistusta ja kevään sekä kesän myyntiä. Seuraava myyntitapahtuma on tammikuun puolivälissä Mennään naimisiin- häämessut Helsingissä, jonka jälkeen hotelli on mukana Matka 2017 -messuilla Visit Punkaharjun yhteisosastolla. Osasto sijoittuu Suomi 100 –lavan yhteyteen, jossa Saimi Hoyer juontaa viikonlopun ajan. Kolmen päivän aikana lavalla kuullaan myös Punkaharju väritteisellä teemalla erilaisia ohjelmanumeroita.

Hotelli Punkaharju ja sen taustalla oleva Punkaharjun Luontomatkailu Oy on perheyhtiö, josta Thomas Hoyer omistaa 51 prosenttia ja Saimi Hoyer 49 prosenttia. Hotelli Punkaharjun toiminta käynnistyi hotellin ja sen yhteydessä olevan retrolomakylän laajan remontoinnin jälkeen kesäkuussa 2016.