Puruvesi yhä äänilehdeksi – vuonna 1995 käynnistynyt palvelu on yhä voimissaan

Paikallislehti Puruveden jokainen numero luetaan näkövammaisten kannalta merkityksellisistä uutisista kannesta kanteen, tallennetaan äänitiedostoksi, jotta näkövammaisetkin pääsevät jyvälle, mitä Puruveden seudulla tapahtuu. Lukupalvelu alkoi vuonna 1995, ja sen käytännön toteuttamisesta vastaavat Puruveden alueen Lions Clubit.

Äänilehden koordinaattori Raimo Laamanen Lions Club Punkaharjusta kertoo, että lukutoiminta on voimissaan ja jatkuu.

Laamanen toivoo ennen muuta näkövammaisten omaisten ja lähipiirin tiedostavan, että palvelu on tarjolla kaikille näkövammaisille.

– Näkövammaisten lehtipalvelua tukee Raha-automaattiyhdistys, ja valtaosa äänilehdistä on asiakkaalle maksuttomia. Asiakkaaksi hyväksytään henkilö, jonka näkövamman haitta-aste on vähintään 50 prosenttia, Raimo Laamanen selvittää.

– Virallisen määrityksen näkövammaisuudesta tekee aina silmälääkäri. Määritys perustuu Maailman terveysjärjestön WHO:n luokitukseen, jossa otetaan huomioon muun muassa näöntarkkuus ja näkökentän puutteet.

Palvelun käytännön järjestelyistä vastaa Etelä-Savon Näkövammaiset ry, johon Laamanen neuvoo otettavan yhteyttä, jos haluaa päästä Puruveden äänilehden asiakkaaksi.

Raimo Laamanen ja LC Punkaharjun presidentti Erkki Jantunen sanovat, että tänä vuonna on markkinoitu lukutoimintaa sekä kartoitettu sen tarvetta.

Merkit viittaavat siihen, että sille on yhä parinkymmenen vuoden jälkeen tarvetta. Tietoa palvelusta on viety muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, näönkuntoutushenkilöille sekä näkövammaisten tukihenkilöille.

Kansainvälinen Lionsjärjestö täyttää ensi vuonna 100 vuotta, ja juhlavuoden yksi teema on näkökyky. Suomessa Lions-toiminta on alkanut vuonna 1950, ja Suomi on Euroopan 4. ja maailman 13. suurin Lionsmaa. LC Punkaharju on hankkeessa paikallisesti mukana vieden viestiä Puruveden äänilehtipalvelusta.

– Järjestön yksi vuoden 2017 painopisteistä on näkökyky, ja siinä olemme mukana Puruveden alueella tällä omalla panoksellamme. Tämä kartoitus on siihen liittyvä ensimmäinen osaprojekti, Erkki Jantunen toteaa.

Lions Club Punkaharju käynnisti Puruvesi-äänilehden aluksi C-kasettinauhoituksella. Se jatkui lukutyönä noin 30:n yhdistyksen jäsenen voimin siten, että silloin kaksi kertaa viikossa ilmestyneiden Puruvesi-lehtien uutiset oli luettu pääkohdittain seuraavan viikon alussa ja hoidettu Etelä-Savon Näkövammaiset ry:lle. Se kopioi kasetit ja toimitti ne postitse lehden levikkialueen lukupalvelua tarvitseville.

Lukupalvelu muuttui tietokoneohjelmapohjaiseksi vuonna 2008 ja nettiyhteyksillä Näkövammaisten liitto ry:lle lähetettäväksi. Liitto on toimittanut äänilehden jo cd-levynä tai äänitiedostona asiakkaalle, joka on voinut kuunnella lehden kotonaan siihen toimitetulla kuuntelulaitteella.

Puruveden lisäksi alueella myös Itä-Savo – ja Savonlinnan Seurakuntauutiset -lehdistä tehdään äänilehdet, mutta Puruveden alueen Lions-klubit vastaavat vain Puruveden lukemisesta.

Erkki Jantunen kertoo, että lukupalvelu laajennettiin vuoden 2009 syksystä alkaen koko Puruvesi-lehden ilmestymisalueen kuuden klubin eli Punkaharjun, Kesälahden, Kerimäen, Kerimäki/Puruveden, Savonrannan ja Enonkosken hoidettavaksi. Kukin klubi vastaa toiminnasta vapaaehtoistyönä vuoden ajan.