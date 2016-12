Iskussa inttiin

Kesälahden Villalassa asuva Taija Jalkanen elää jännittäviä aikoja.

Ensi maanantaina, tammikuun toisena päivänä hän astuu armeijan harmaisiin yhdessä tuhansien ikätovereidensa kanssa.

– Olen haaveillut armeijan käymisestä jo vuosikausia ja nyt on sopiva sauma, hän sanoo. Palveluspaikkana on Haminan maasotakoulu.

Taija Jalkanen haki Kaartin jääkärirykmenttiin, josta olisi voinut saada sotapoliisin koulutuksen tai harjoitusta asutuskeskustaisteluun, mutta sijoituspaikan suhteen toive ei toteutunut. Sitä Taija Jalkanen ei harmittele, vaan lähtee Haminaan yhtälailla innostuneena.

19-vuotias nuori nainen valmistui merkonomiksi jo vuosi sitten ja on tehnyt sen jälkeen muun muassa rakennustöitä veljensä yrityksessä. Armeijan vaatimukset eivät pelota kun jo rakennustöissä on joutunut käymään useasti epämukavuusalueillaan.

Jalkanen on treenannut määrätietoisesti muutenkin noin puolentoista vuoden ajan.

Säännölliseen harjoitteluun kuuluu kahvakuulatreenit sekä metsässä käveleminen tiilillä täytetyn repun kanssa. 23-kiloisen repun kanssa Taija on tarponut kotimaisemissaan muun muassa Ängervöisen rannalla sijaitsevissa harjumaisemissa.

Puolustusvoimat tarjoaa tuleville alokkaille ohjausta kuntonsa kohottamiseen, mutta niistä ohjeista Taija Jalkanen ei ole ottanut oppia, vaan hän on harjoitellut omin päin. Hän uskoo että valmentautumisensa ansiosta selviytyy tulevista marsseista, kuntoradoista ja metsäleireistä niin kuin pitää.

Fyysistä harjoittelua vaikeampana hän pitää henkistä valmentautumista.

– Se on vaikeampaa kun ei tiedä mitä on edessä. Joudunko vaikka kovinkin pompoteltavaksi, hän aprikoi.

Asepalvelukseen Taija Jalkasta vetää henkilökohtainen kiinnostus, mutta myös isänmaan itsenäisyyden turvaaminen.