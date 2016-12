Yleisö ei löytänyt syyskaudella Kino Lustoon

Punkaharjulla, Metsämuseo Luston auditoriossa toimiva Kino Luston syyskausi päättyi hiljattain hiukan mollivoittoisissa merkeissä. Kuusi esitettyä elokuvaesitystä ei löytänyt katsojia edellisvuosien tapaan.

– Kokonaisuudessaan katsojia oli syyskaudella yli puolet vähemmän kuin aiempina vuosina, kertoi toiminnasta vastaava kulttuurituottaja Elina Kosonen Savonlinnan kulttuuritoimesta.

– Syyskaudella yleensä Kino Luston elokuvissa on käyty hyvin, mutta nyt katsojat eivät tulleet tänne edellisvuosien tapaan.

Syitä voi hänen mukaansa olla useita, kuten esimerkiksi ohjelmisto ei ole tavoittanut katsojia tai mieluummin käydään jossain muualla.

Parhaiten veti koko perheen elokuva Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu, yhteensä 81 katsojaa. Vähiten katsojia sai kotimainen kauhuelokuva Bodom, jonka näki vain 7 ihmistä. Yhteensä syyskaudella kävi 166 katsojaa.

Paikalliseen elokuvatoimintaan suhtaudutaan Kososen mukaan syksyisestä kävijäkadosta huolimatta myönteisesti. Palautetta tulee melko vähän.

– Jos kyselyjä tulee, ne tulevat useimmiten lastenelokuvista, tyyliin tuleeko joku tietty elokuva Kino Luston ohjelmistoon? Elokuvatoiveet on mahdollista yleensä toteuttaa elokuvaohjelmistossa.

Kino Luston elokuvatoiminnan takana ovat Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi ja Lusto. Kino Lusto digitalisoitiin vuonna 2014.

Kino Luston elokuvanäytökset jatkuvat ensi vuonna Luston huoltotauon jälkeen sunnuntaina 5.2. klo 14 elokuvalla Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen. Muu ohjelmisto on vielä tekeillä.

– Tärkeää katsojan kannalta on, että uudet elokuvat saadaan Kino Lustoon ripeästi, mikä on erittäin hyvä asia.

Elokuvalipun hinta on 8 € ja 3D-elokuviin 10 €. Palautetta ja toiveita voi, ja kannattaa antaa sähköpostitse: elina.kosonen@savonlinna.fi tai facebookissa Kino Lusto.