Paikallisosaamista kannattaa hyödyntää

Kaupunginvaltuuston päätöksen myötä Savonlinnassa alkaa uuden lähidemokratiamallin valmisteleminen. Valtuustossa asiasta keskusteltiin verrattain yhtämielisessä myönteisessä hengessä.

Varmaan lähestyvät vaalitkin painavat jo ja joulumieltä oli ilmassa. Toisaalta, kun keskustelua vertasi taannoisiin maratoonikokouksiin, joita ei edes yhden illan aikana saatu maaliin, oli aistittavissa myös aitoa yhteistyöhalua.

Ehkäpä siirtymävaiheen kipuilu alkaa kaikilta osapuolilta olemaan ohi ja kaupunkia päästään kehittämään yhteisymmärryksessä eteenpäin.

Kaupungin tavoitteena on kevään aikana löytää malli, joka lisäisi kansalaisvaikutusmahdollisuuksia ja -halua. Mikä tuo uusi toteutustapa onkaan, on tärkeää että kaupunkilaisille on selkeitä matalan kynnyksen kanavia saada ääntään kuuluviin.

Mäntyharjulta uutisoitiin hiljattain KorjaaMäntyharju -kampanjasta, jossa kuntalaiset saivat esittää parannuksia kuntaviihtyvyyteen. Esimerkiksi ympäristön siisteyteen liittyvät pienemmät huomiot toimeenpantiin välittömästi.

Vaikka isot linjat ja peruspalvelut ovat hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta keskeisiä, sisältyi Mäntyharjun profiilin nostoon iso sanoma. Kaupunkilaisen näkökulmasta myös pienemmillä asioilla vaikutusta. Monesti asukas itse tuntee sen lähialueensa jopa kaupungin henkilöstöä paremmin.

Keskeinen ajatus Mäntyharjulla oli se, että kuntalaisia kuulemalla saadaan käytettyä resursseja tehokkaammin ja kohdennettua niitä entistä paremmin toimiin, joilla on asukkaille painoarvoa. Tärkeää oli myös se, että nurinan sijaan haluttiin kääntää keskustelu ”huutelun” sijaan jatkuvaksi vuoropuheluksi.

Sitä en sano, etteikö Savonlinnassa tai seutumme muissa kunnissa ja kaupungeissa veronmaksajia jo kuultaisi tai annettuun palautteeseen vastattaisi. Tosiasia on kuitenkin se, että kaikkea toimintaa voi aina hioa paremmaksi ja täten vaikuttaa myös koko alueen hyvinvointiin ja houkuttelevuuteen.

Tosiasia on myös se, ettei uusillakaan valtuutetuilla tule aika ja innostus riittämään siihen, että jokaisen kaupunginosan asioihin perehtyisi yhtä suurella painoarvolla. Nykyisistäkin valtuutetuista osa on joko suoraan tai rivien välistä todennut, että esimerkiksi aluejohtokuntien työ on helpottanut työskentelyä, kun alueella oleva väki on esittänyt näkemyksiään esimerkiksi korjaushankkeiden priorisoinnista.

Tästäkin näkökulmasta katsoen on tärkeää, että Savonlinnaan saadaan rakennettua aidosti toimiva lähidemokratiamalli – toimi se sitten kaupungin alaisuudessa tai jollain muulla tavoin.

Jussi Silvennoinen

Kirjoittaja on Puruveden

toimittaja.