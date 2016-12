Hyvää uutta muutosten vuotta!

Vuodenvaihteessa meistä moni pysähtyy hetkeksi muistelemaan kulunutta vuotta ja teemme erilaisia lupauksia mm. omien elintapojemme parantamiseksi. Samalla ehkä arvioimme kuinka edelliset lupaukset ovat toteutuneet.

Vuosi on kulunut todella nopeasti ja ollut niin tapahtumarikas, että on otettava kalenteri esille menneiden tapahtumien muistamiseksi.

Kevätlukukaudella me viimeiset Punkaharjun lukion oppilaat saimme vielä osallistua omalla kylällä lukio-opetukseen. Itselleni jäi aiemmin opitun kertauksen ja uusien tietojen lisäksi hyviä ystäviä lyhyeksi jääneistä lukio-opinnoista.

Meillä aikuisoppilaillakin on ylioppilaskirjoitukset hyvällä mallilla ja lupaamme pitää ensi keväänä ylioppilasjuhlat. Tänä syksynä itselläni oli tarkoitus suorittaa ainakin äidinkielen abikurssi aikuislukiossa, mutta enpä pidä järkevänä ajaa kahtena iltana viikossa 70 kilometriä opinahjoon ja venyttää työpäivää vähintään kolmella tunnilla.

Kuinkahan moni Savonlinnan kaupungin laita-alueilta muuten käy iltalukiota? Lähilukio mahdollisti työaikojen järjestämisen niin, että pystyi osallistumaan päiväsaikaan opetukseen.

Savonlinnassa on valmisteilla uusia käytäntöjä alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi. Toivottavasti valittavalla elinkeinojohtajalla on myös valta ja vastuu lisätä kaupungin yrittäjämyönteisyyttä yhteistyössä muodostettavan elinkeinojaoston kanssa.

Vain avoin keskustelu ja päätösten oikeudenmukaisuus edistävät alueen asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aitoa yhteistyötä. Tulevat kuntavaalit antavat toivottavasti meille mahdollisuuden valita valtuustoon aidosti kehittämishaluisia päättäjiä, jotka rohkenevat heittää perinteisen puoluepolitiikan romukoppaan ja päättää asioista seutukunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta.

Toivottavasti jatkossa päätöksiä punnitaan myös niiden kerrannaisvaikutusten näkökulmasta ja otetaan käyttöön perusteellisten yritysvaikutusten arviointien lisäksi lapsivaikutusarvioinnit.

Punkaharjun kirjaston siirtämiseen liittyvä keskustelu on osoittanut, kuinka tärkeää päätöksentekijöille on tutustua lähipalveluihin paikan päällä ja kuulla työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien ensikäden kokemuksia.

Vuoden aikana Punkaharjulla on ollut paljon erilaisia tapahtumia, joihin ihmiset ovat kiitettävästi osallistuneet. Lupaan ensi vuonna entistä paremmin jakaa tietoa toiminnasta, jotta mahdollisimman moni tietäisi hyvissä ajoin itseään kiinnostavasta toiminnasta.

Aion myös jatkossakin hankkia palvelut ja elintarvikkeet omalta kylältä aina kun mahdollista. Lupaan suositella ja myydä myös muille paikallisia palveluita ja tuotteita niiden ollessa tarjolla.

Lupaan omassa yritystoiminnassani kehittää ja vahvistaa olemassa olevaa ja lisätä kannattavuutta, mutta samalla olla kuulolla uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Nyt on syytä asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja jättää jotakin tekemättä. Yksi ihminen ei pysty kaikkeen, mutta onneksi on paljonkin aktiivisia ihmisiä, joilla on omat vahvuusalueensa. Toinen toistamme täydentäen ja yhteiseen muutoksen sitoutuen pystymme muuttamaan maailmaa!

Kuten amerikkalainen antropologi Margaret Mead sanoi: ”Älä koskaan epäile, etteikö ryhmä asiaan vihkiytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, mikä on sitä koskaan muuttanut.”

Ruth Lähdeaho-Kero

Kirjoittaja on

punkaharjulainen

yrittäjä ja opiskelija.