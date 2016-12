Leena Turtiainen valittiin Vuoden erähenkilöksi Enonkoskella

Enonkoskella valittiin ensimmäistä kertaa riistanhoitoyhdistyksen historiassa vuoden erämiehen sijasta erähenkilö. Arvonimen sai Enonkosken Eräveikkojen riveissä metsästävä Leena Turtiainen.

– Leena on aktiivinen metsästäjä ja kalastaja, sekä luonnossa liikkuja. Miesvoittoisessa harrastuksessa hän on seuralleen arvokas jäsen ja yksi aktiivisimmista talkoolaisista, riistanhoitoyhdistyksen varapuheenjohtaja Kari Turunen kuvaili valinnan perusteita.

Leena Turtiaisen talkoopanos on isossa merkityksessä. Hän on jo pitkään ollut tuttu näky niin ampumaradalla kuin hirvitornitalkoissa, hirvenmetsästyksen johtajana ja rantakalan keitossa.

– Leenan ponnistelujen ansiosta muun muassa seuran hirvenlihan käsittely muuttui aikanaan nykyaikaiseen lihanpaloitteluun. Taitonsa Leena on opettanut kaikille seuralaisille.

Lisäksi vuoden erähenkilö on opastanut eräilyn saloihin uusia harrastajia. Lastenlapset ovat tuttu näky hänen matkassaan niin hirvi- kuin jänispassissa, sekä kalavesillä.

