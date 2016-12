Hyvä elintarvike on menestystekijä

Kahdeksan ruuanvalmistajaa ja -tuottajaa on Etelä-Savossa saanut käyttöönsä D.O. Saimaa -alkuperämerkinnän.

Puruveden alueella merkinnän voi ottaa käyttöönsä Kerimäen kalafile järvikalatuotteissaan. Toivottavasti merkki tuo yrityksen tuotteille tunnettuutta, lisää positiivista julkisuutta ja kohentaa myös kaupallista lisäarvoa.

Monissa Euroopan maissa D.O. eli alueellinen alkuperämerkintä kertoo kuluttajille tuotteen laadusta, ympäristöystävällisestä tuotantotavasta ja tuotantoalueesta. Se on ikään kuin vahvistus sille, että tuote kestää kovimmatkin odotukset.

Suomessa merkin käyttö aloitetaan ensimmäisenä Etelä-Savossa. Maakunnassa on iso joukko pientuottajia ja -jalostajia, jotka ovat vuosikausien ajan ajan kehittäneet omannäköisiään ja korkealaatuisia tuotteita.

Puhtaan ruuan ja korkealaatuisten elintarvikkeiden merkitystä ei voi liiaksi korostaa. On hyvä, että puhdas ruoka on nostettu myös maakunnallisen Etelä-Savon maakuntastrategian kärkeen yhdessä metsien ja veden kanssa.

Elintarvikkeiden tuotannossa korostuvat monet hyveet, joita peräänkuulutetaan. Elintarvikkeet ovat paikallista ja pitkälle jalostettua tuotantoa, ja toiminta takaa ison määrän tuiki tarpeellisia työpaikkoja.

Toivottavasti D.O. Saimaa -alkuperämerkintä yleistyy Etelä-Savossa. Korkealaatuisen ruuan valmistuksesta on mahdollisuus nousta maakuntaan todella merkittävä bisnes.