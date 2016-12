Punkaharju mukana Vuoden retkikohde 2017 -kilpailun finaalissa

Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi tämän vuoden kilpailun teemana on historiakohteet. Vuoden retkikohde -finaalissa on mukana luontoretkeilyyn sopivia kohteita, jossa voi tutustua merkityltä reitiltä käsin alueen historiaan, esimerkiksi kalliomaalauksiin tai muihin muinaismuistoihin, merkittävään historialliseen tapahtumaan tai perinteiseen luonnonkäyttömuotoon.

Vuoden retkikohde valitaan yleisöäänestyksellä osoitteessa http://www.goexpo.fi/vuodenretkikohde.

Sivustolla on esittely jokaisesta finalistikohteesta sekä linkki äänestyslomakkeelle. Viimeinen äänestyspäivä on keskiviikkona 22.2.2017 ja äänestystulos julkistetaan GoExpo-messujen avajaispäivänä 17.3.2017. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön 5000 euron stipendin lisäksi osastopaikalla GoExpossa 17.19.3.2017.

Kymmenen finalistia ovat Helsingin saaristo, Hetta-Pallas-reitti, Hossa, Ivalojoki, Koli, Kökar, Liesjärven kansallispuisto, Punkaharju, Salpapolku ja Tuusulanjärvi.

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kaikki retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta innostuneet saivat lähettää ehdotuksia Vuoden retkikohteeksi. Ehdotuksia tuli ennätysmäärä: oman ehdotuksensa jätti yli 250 henkilöä, ja ehdotettuja kohteita oli noin 140. Retkeilyalan ammattilaisista koostuva raati valitsi ehdotuksista kymmenen finalistia. Raati huomioi valinnassa kohteen historiallisten arvojen lisäksi mm. palveluita, monipuolisuutta ja viimeaikaisia uudistuksia.

Kilpailun raatiin kuuluvat retkeilytoimittaja Mikko Lamminpää (raadin puheenjohtaja), viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen (Suomen Latu ry), erikoissuunnittelija Tapani Mikkola (Metsähallitus, Luontopalvelut), vapaaehtoistyön koordinaattori Päivi Anttonen (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry) ja päätoimittaja Petri Laine (RETKI – the Finnish Outdoor Magazine).

Vuoden Retkikohde -kilpailu järjestetään nyt kolmannentoista kerran. Kilpailulla pyritään edistämään retkeilyn ja retkeilykohteiden tunnettuutta sekä löytämään uusia, kiinnostavia kohteita.

Suomen Messusäätiön palkintostipendi on tarkoitettu kohteen toiminnan kehittämiseen ja kävijöiden hyödyksi, esimerkiksi uuden nuotiopaikan rakentamiseen tai nettisivujen parantamiseen. Viime vuoden teemana oli retkeilyvesistöt, ja silloin tittelin voitti Raahen saaristo.