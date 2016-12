Punkaharjulta löytyi toinenkin ampujapatsas

Puruvesi-lehti kertoi 8.12.2016 -numerossaan Punkaharjulta löytyneestä ampujapatsaasta, joka on ollut paikallisen suojeluskunnan kiertopalkinto alokasampujille.

Punkaharjulaisittain patsas ei suinkaan ollut ainutlaatuinen. Toimitukseen samanlaisen patsaan toi näytille Enanniemellä asuva Hannu Viikama, jonka olohuoneesta löytyy lähes samanlainen palkintoesine.

– Tämä oli jo lapsuudenkodissani palkintokaapissa, hän kertoo.

Hannu Viikamalla on melko tarkat tiedot suvussaan kulkeneesta patsaasta. Sen on saanut hänen isoisänsä Karl Gustaf Viikama (ent. Wikman), joka muutti Säynätsalosta Punkaharjulle vuonna 1932. Viikama muutti Punkaharjulle työskennelläkseen ylikonemestarina Takaharjun keuhkoparantolassa.

Ampujapatsaan Karl Gustaf Viikama on saanut Säynätsalon suojeluskunnalta kiertopalkintona ammunnasta. Pojanpoika Hannu Viikama arvioi, että palkitsemisen ajankohta osuu 1920-luvun lopulle.

Patsaan jalustassa on useita nimiä, joille palkinto on aiemmin myönnetty. Viikaman tuloksena voitokkaassa ammunnassa on ollut 287,64. Jalustan tietojen mukaan kyseessä on 3×10 -kilpailu 15 metrin matkalta.

– Aselajia jalustassa ei kerrota. Se on joko pienois- tai ilmakivääri, Hannu Viikama sanoo.

Noin viidentoista sentin korkuinen patsas on esineenä painava. Materiaali ei ole tiedossa, mutta maallikko arvioi sen pronssiseksi. Tiedossa ei niin ikään ole taiteilijaa, jonka mallista patsas on valettu.

Hyvä ampumataito on Viikaman suvussa kulkeva ominaisuus. Hannu Viikaman mukaan myös hän itse ja hänen isänsä, metsänhoitaja Kalevi Viikama ovat kunnostautuneet ampujina.

Kalevi Viikama palveli isänmaataan toisessa maailmansodassa myös todellisissa tilanteissa rintamalla.

