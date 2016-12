Joulukuhinoilla perinteiset menot – jouluostokset ehtii tehdä viikonloppuna Enonkoskelta

Enonkosken joulukuhinoilla on pitkät ja vakiintuneet perinteet. Niitä noudatellen järjestetään tapahtuma myös tänä vuonna.

– Tänne tullaan tekemään kauppaa, tiivistää Enonkosken yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Eronen tapahtuman luonteen.

Liikuntatalon salissa on puolensataa myyntipöytää, joita on varattu jo mukavasti. Kuhinavieraille tarjolla on kattava valikoima kaikkea mitä joulun valmisteluissa tarvitaan.

Kuhinoilta voi noutaa omaan jouluunsa niin leivonnaiset, käsityöt kuin koristeetkin. Tuoretavaraakin paikalta löytyy, esimerkiksi kotimaiset omenat kuuluvat kuhinoiden tarjontaan. Enonkoskella kun ollaan niin joulumakkaraakin on joka vuosi tarjolla.

Joulutarvikkeiden myyjät tietävät, että kuhinoilla kauppa käy. Tapahtuma on tiivis ja vilkas.

– Monet samat myyjät tulevat tänne vuodesta toiseen, Kirsti Eronen sanoo. Monella vakiomyyjillä on ”omat paikatkin” kuhinoilla, joista asiakkaat tietävät tarvitsemaansa etsiä.

Arpajaiset kuuluvat olennaisesti Kuhinoiden ohjelmaan. Niiden päävoittona on televisio. Puuronkeittovuoro on tänäkin vuonna koulun seiskaluokkalaisilla ja kunta tuo aina oman tervehdyksensä tapahtumaan.

Kuhinoiden kohokohtana on Enonkosken vuoden yrittäjän julkistaminen.

Ohjelmallisessa puolessa luotetaan paikallisiin voimiin. Luvassa on musikaalista ohjelmaa Voitto Torpakon esittämänä. Pitäjän oma pelimanni johdattaa yleisön myös yhteislauluun.

Enonkosken yrittäjäyhdistys kannustaa paikallista nuorisoa ohjelman esittämiseen. Sen johdosta lavalla nähdään ainakin koulun seitsemäsluokkalaisia.

Enonkosken joulukuhinat liikuntatalolla 17.12. klo 10-14.