Enonkosken putkirikko on paikallistettu ja sitä korjataan

Enonkosken taajamassa on jo useita päivä etsitty vesiputken vuotoa, joka on nyt paikallistettu Rantakujalle. Kunnaninsinööri Keijo Kemppisen mukaan vuoto todennäköisesti saadaan tukittua ja putki kunnostettua perjantain aikana.

Putkivuoto huomattiin vesilaitoksen mittarissa epätavallisen suurena kulutuksena. Esimerkiksi yöaikainen kulutus moninkertaistui, mistä pääteltiin, että putki vuotaa jossakin kohdassa. Kun vuotopaikka löytyi, havaittiin, että vesi nousee jopa pintaan, joten repeämä oli melko mittava.

Putkirikon aikana 3-4 taloutta on ollut ajoittain ilman vettä. Enonkosken vesijohtoverkostossa on kuluvana vuonna ollut useita vuotoja. Verkosto on suurelta osin peräisin 1980-luvulta, jolloin käytössä on ollut muoviputket.

– Putkimateriaali on sinänsä hyvä, mutta kaivantojen täytteenä on käytetty samasta paikasta kaivettua louhetta, mikä on huono materiaali tähän tarkoitukseen ja sen vuoksi verkosto nyt vaurioituu helposti, Kemppinen kertoo.

Laajempaa verkoston saneerausta ei toistaiseksi ole suunnitteilla.