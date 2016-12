Poliisitoimen rahoitus on turvattava

Niinä tunteina, kun television ääreen asettui 2,5 miljoonaa suomalaista seuraamaan itsenäisyyspäivän vastaanottoa, kokoontui Helsingin kaduille muutaman tuhannen vähemmistö osoittamaan mieltään.

Tämä porukka koostui noin kymmenestä ryhmästä, jotka vastustivat tietenkin toisia paikalla olevia ryhmiä ja niiden lisäksi erinäisiä muita asioita. Monet olivat varmasti paikalla pelkästä mielenosoittamisen ja riehumisen ilosta. Edellisten vuosien kokemusten perusteella poliisi joutui varautumaan Suomen suureen juhlapäivään järeällä miehityksellä.

Turvallisuuden takaamiseksi poliiseja jouduttiin haalimaan satamäärin ympäri maata. Yhteenotoilta ei tälläkään kertaa voitu välttyä ja useita tappelunnujakoita kirjattiin eri puolilla kaupunkia. Onneksi virkavaltaa oli paikalla riittävästi, joten täydellinen kaaos ja alkavat joukkotappelut pystyttiin kukistamaan heti alkuunsa.

Kokoomuksen tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Turvallisuuden takaamisessa on poliisilla äärimmäisen tärkeä rooli. Suomalainen poliisi on arvostettu ja luotettu toimija. Poliisin työn onnistumisen edellytyksenä on kansalaisten vahva luottamus.

Tuoreimman tutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista luottaa poliisiin paljon tai melko paljon. Tämä on vahva osoitus poliisin työn ja toimintatapojen arvostuksesta ja oikeudesta. Uskon, että kaikki 96 prosenttia kansalaisista kannattavat myös riittäviä määrärahoja poliisitoimeen nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitus päätti 18.11.2016 sisäministeri Paula Risikon esityksestä lisätä ensi vuoden talousarvioesitykseen 10 miljoonan euron lisärahoituksen poliisille. Rahoituksesta 8,5 miljoonaa kohdistuu poliisille ja 1,5 miljoonaa Suojelupoliisille.

Rahoituksen lisääminen varmistaa sen, että muun muassa 200 nyt määräaikaista poliisia voidaan pitää töissä myös ensi vuonna.

Käytännössä siis kaikki Suomen poliisimiehet ja –naiset jatkavat työntekoaan meidän tavallisten kansalaisten hyväksi. Tämä on erityisen tärkeää meille Kehä III:n ulkopuolisille asukkaille, joita poliisitoimen määrärahasupistukset ovat vuosien varrella tylyimmin kaltoin kohdelleet.

Ari Ora

Punkaharju

