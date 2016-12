Kuvataiteilija Johanna Oras palkittiin Pariisissa

Kuvataiteilija Johanna Oras on palkittu Salon SNBA 2016 -salongissa Pariisissa juryn palkinnolla.

Hän osallistui kuudennentoista kerran Ranskan Taiteilijaseuran, La Société Nationale des Beaux Arts:n, jurytettyyn vuotuiseen Salon SNBA- salonkiin. Salonki järjestettiin uusitussa Carrousel du Louvressa 8.-11.12.2016. Salongin suojelija on presidentti Francois Hollande.

Esillä oleva teos oli ”Metsän tarina”, jossa taiteilijalle tyypillinen asetelma on sijoitettu suomalaiseen kuusimetsään. Maalauksessa on havaittavissa symbolistista henkeä. Sitä hallitsee taiteilijan mielikuva ja mielentila ei niinkään realistinen havainto. Teos on taiteilijan omakohtainen tarina suomalaisuudesta.

Näyttelyssä jaetaan useita palkintoja. Salongin juryn palkinto on taiteilijaseuran jäsenistä koostuvan juryn myöntämä kunnianosoitus taiteilijalle

Salongin visuaalisesta ilmeestä vastasi Bruno Moinard kuten viime vuonna. Tämän vuoden näyttelyssä kunniavieraana oli japanilainen kuvataiteilija Suitou Nakatsuka. Näyttelyssä oli esillä teoksia kaikkiaan 600 taiteilijalta, jotka edustivat maalaustaidetta, kuvanveistoa, valokuvataidetta, grafiikkaa ja kuvitustaidetta. Delegaatioita oli Brasiliasta, Kanadasta, Kiinasta, Etelä-Koreasta, Espanjasta, Unkarista, Japanista, Sveitsistä ja Turkista.

Nykyinen Ranskan Taiteilijaseura, La Société Nationale des Beaux Arts on perustettu virallisesti vuonna 1890. Tämä järjestö on toiminut taukoamatta meidän päiviimme saakka.

Sen perustajia olivat Meissonnier, Puvis de Chavannes, Dalou, Carolus Duran, Gerveux, Rodin, Béraud, Cazin, Dagnen-Bouveret ja Besnard. Järjestön ensimmäinen salonki juhli riemuvoittoaan vuonna 1890 Palais du Champ de Mars:ssa. Myös ulkomaalaiset taiteilijat olivat tervetulleita seuran salonkeihin. Juryssa toimi aktiivisesti mm. ruotsalainen kuvataiteilija Anders Zorn. Suomalaisista mestareista mm. Albert Edelfelt osallistui seuran 1890-luvulla näyttelyihin vuosittain ja juryn työskentelyyn joinakin vuosina.