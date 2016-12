Petri Pulkkinen jatkaa Punkaharjun Kalaveikkojen johdossa

Petri Pulkkinen valittiin jatkamaan edelleen Punkaharjun Kalaveikkojen puheenjohtajana. Johtokunnan muut jäsenet vuonna 2017 ovat Risto Laukkanen, Taavi Soukkalahti, Erkki Tuura, Heikki Jaatinen, Jussi Lepistö ja Kari Laamanen. Uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Matti Karjalainen, joka vastaa myös kilpailujen järjestämisestä.

Johtokunnan jäsenten varahenkilöinä toimivat Esa Lajunen, Matti Seppänen ja Osmo Sikanen.

Kalastusseura jatkaa toimintaansa edellisvuosien tapaan. Suunnitelmissa on järjestää jäsentenvälisiä kalakilpailuja 10-15 kertaa vuoden aikana. Yleiset pilkkikilpailut pidetään sekä Puruveden Kokonselällä että Pöllänselällä Pihlajaveden puolella.

Seuran vuosittain järjestämä nuorten leiri on ollut hyvin suosittu, ja perinnettä jatketaan taas alkavana toimintavuonna.

Vuonna 2016 seuran jäsenmäärä on 238, joista alle 18-vuotiaita on 42.

Jäsenmäärä on viime vuosien aikana ollut pikkuhiljaa kasvamaan päin, mistä puheenjohtaja Petri Pulkkinen on hyvin tyytyväinen.

– Lisää jäseniä toki mahtuu mukaan vielä, hän toteaa.