Luontevasti luonnossa – Kameraseuran teokset joulukuun ajan Joelissa

Kerimäen Kameraseuran jäsenien taidonnäytteitä pääsee joulukuun ajan katsastamaan Savonlinnan pääkirjaston Joelin tiloissa.

Henna Astikaisen, Markku Käyhkön, Risto Pennasen, Tauno Makkosen, Raimo Kososen ja Pekka Pylvään töistä koostetun Luontevasti luonnossa -näyttelyn teemana on ihmisen ja luonnon suhde.

Kuvamateriaali on pääosin tuoretta ja lähiseudulta taltioitua.

Keskeisiä paikkoja ovat Kerimäki ja Savonlinnan seutu.

Joukossa on myös joitain ulkomaille sijoittuvia otoksia, sekä poimintoja kuvaajien arkistoista.

– Tarkoituksena on, että luontokuvat, tai ainakin osa siitä, tulee kesällä nähtäville myös Kerimäelle tapuliin, kertoo Kameraseuran puheenjohtaja Risto Pennanen.

Kerimäen Kameraseura on toiminut jo vuodesta 1983 lähtien. Aktiivisia jäseniä on tällä hetkellä kymmenkunta. Uudet jäsenet ovat seuran jäsenten mukaan tervetulleita toimintaan.

Lue lisää 8.12. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.