Kerimäen Yrittäjien puheenjohtaja haluaa nuoria yrittäjiä mukaan

Kerimäen Yrittäjien puheenjohtajana ensi vuoden alussa aloittava Satu Jalvanti-Hannikainen toivoo yhdistyksen tavoittavan jatkossa entistä enemmän nuoria yrittäjiä.

Lähtökohdat ovat lupaavat, sillä yrittäjäyhdistyksen hallitus uusiutui syyskokouksessa tuntuvasti, ja nimenomaan nuoremman polven yrittäjillä.

– Nyt tavoitellaan jäsenmäärän nostamista yli sadan. Pitää osoittaa, että yrittäjät tarvitsevat omaa yhdistystä ja järjestöä ajamaan etujaan, sanoo Jalvanti-Hannikainen.

Satu Jalvanti-Hannikainen on itsekin varsin tuore yrittäjä, vaikka maaseutuyrittäjän taivalta on takana jo toistakymmentä vuotta.

Toroppalassa sijaitsevan lypsykarjatilan emäntä lähti yritystoimintaan nelisen vuotta sitten perustettuaan miehensä kanssa Aita-Savo Oy:n.

Yritys harjoittaa muun muassa sähköaitauksien ja niihin liittyvien tarvikkeiden maahantuontia. Myös muuta maatalouteen liittyvää varaosa- ja tarviketuontia kuuluu palveluihin.

Alkuvaiheessa aitauksia myytiin asennuspalvelun kanssa, mutta nyt rakentaminen on eriytetty alihankkijalle.

Markkina-alueena on koko Suomi. Asiakkaat ovat pääasiassa lammas-, nauta-, lihakarja- ja hevostiloja.

Järjestötoiminta on aina ollut aktiiviselle naiselle mieluista, joskin kokemusta on kertynyt enemmän työntekijäpuolelta. Yrittäjien hallitukseen Jalvanti-Hannikainen tuli pian yrittäjäksi ryhtymisen jälkeen.

Uusi puheenjohtaja puhuu painokkaasti myös pienyrittäjien puolesta.

– Yrittäjillä pitäisi olla oma tilansa yhteiskunnassa ja tarjolla saisi olla mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Pienyrittäjillä ei ole helppoa, kun vakuutusyhtiöt, verottaja ja muut tahot ottavat osansa. Pienyrittämisellä ei pääse rikastumaan, mutta se on hirmu hyvä vaihtoehto esimerkiksi työttömyydelle.

Yrittäjäyhdistyksillä on roolinsa myös paikallisessa vaikuttamisessa ja yrittäjämyönteisen ympäristön edistämisessä, oli kyse sitten kaavoituksesta, toimitiloista tai ympäristövaatimuksista.

– Toivottavasti kaupungin elinkeinotoimi lähtee pelaamaan uudella mallilla hyvin. Esimerkiksi matkailuneuvonta on yrittäjille tärkeä, sen pitää toimia koko Savonlinnan seudulla.

Yrittäjäyhdistyksen tulee kantaa huolta myös yrittäjien koulutuksesta ja jaksamisesta. Jalvanti-Hannikainen toivoo näissä asioissa yhteistyötä alueen muiden yhdistysten kanssa.

Kerimäen Yrittäjien ensi vuotta sävyttää toiminnan 40-vuotisjuhlavuosi. Samalla haistellaan kuitenkin myös, onko halukkuutta jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä tai suunnitella seudulle isompaa yhteistä yhdistystä.

Ensi vuonna päivitetään myös yrittäjien palveluhakemisto.

– Työsarkaa riittää, tiivistää Satu Jalvanti-Hannikainen.

Yrittäjien uusi puheenjohtaja esittäytyy yleisölle tulevana sunnuntaina Kerimäen joulumessuilla, joiden ohjelmassa on vahdinvaihto pitkään yhdistystä johtaneen Jukka Suomalaisen kanssa.

Matkailuneuvonta on yrittäjille tärkeä, sen pitää toimia koko Savonlinnan seudulla.