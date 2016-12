Pentti Ojajärvi valittiin Kesälahti-seuran johtoon

Kesälahti-seura valitsi syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajakseen eteläpohjalaissyntyisen Pentti Ojajärven. 1990-luvun alusta Kesälahdella asuneella uudella puheenjohtajalla on selkeä näkemys seuran tulevasta suunnasta.

– Entistä enemmän ulospäin ja kaikkien nähtäville, hän sanoo.

Ojajärvi haluaa toimia niin, että ainakin kesälahtelaiset itse tuntisivat kotipaikkakuntaansa, sen historiaa ja tärkeitä paikkoja paremmin. Tärkeää on huomioida myös nuori ja kasvava sukupolvi seuran toiminnoissa.

Ajankohtaisen asiana kotiseutuseuralla on edesmenneen valokuvaajan Antero ”Attero” Ahokkaan valokuva-arkiston digitointi, joka on jo hyvällä mallilla. Arkiston digitointi viedään loppuun ja kokoelma tuodaan kaiken kansan ulottuville tavalla tai toisella.

Atteron kuvia on jo nähtävillä attero.fi -sivustolla, mutta sen tunnettuvuutta on edistettävä entistä enemmän ja mahdollisesti kehitettävä uusia tapoja arkiston esille tuomisessa.

