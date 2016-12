Suomirockin kuninkaat Puruvesi Poppiin – odotettu Juha Tapio saapuu Kerimäelle

Kerimäen Sirkuskentällä juhlitaan heinäkuussa suomirockin kuninkaiden tahtiin. Keiku ry:n järjestämässä tapahtumassa esiintyvät 21.-22.7.2017 muun muassa Juha Tapio, Neljä Ruusua, Kuningasidea, Happoradio, Reckless Love, sekä Anssi Kela.

Juha Tapio on kiistatta yksi Suomen suosituimmista bändeistä ja biisintekijöistä. Juha Tapion musiikkia on kehuttu erityisesti sanoituksista.

Neljä Ruusua kuuluu suomirockin pitkäaikaisiin suurnimiin. Ruusujen levyt risteilevät aina jossa rockin ja popin välillä äärilaitoja kaihtamatta.

Kuningasidea on Helsingin Käpylässä vuonna 2009 silkasta riemusta syntynyt yhtye, jonka veljistö vannoo lavalla reggae- ja rap-vaikutteisen musiikin nimeen ja kumartaa vain yleisönsä kuvaa.

Happoradio on vuonna 2001 perustettu suomalainen rockyhtye. Happoradion lukuisat hitit ja levyt ovat kivunneet lähes aina Suomen virallisten listojen kärkisijoille ja laulut raikaneet ahkerasti mm. radion aalloilla.

Reckless Lovea voidaan pitää hyväntuulisen hardrockin lähettiläinä. Yhtye on kiertänyt kotimaan lisäksi tiivisti mm. Euroopassa.

Anssi Kela valloitti musiikillaan kansan suosion jo vuosituhannen vaihteessa ja laulaja-lauluntekijän suosio kasvaa entisestään. Anssi Kelan live-esiintymiset ovat erittäin vakuuttavia ja mukaansatempaavia – tämä on todistettu kertaalleen myös Puruvesi Popissa.

Perjantaina esiintyvät Happoradio, Anssi Kela ja Reckless Love. Lauantaina esiintyvät Juha Tapio, Neljä Ruusua, sekä Kuningasidea.

Ohjelmajulkistusten myötä Keiku ry myy myös erikoiserän tapahtumalippuja. Lippuja saa ostettua viikonloppuna 10.-11.12 Kerimäen Joulumessuilta.

Myyntiin tulee 200 kahden päivän lippua 55 euron tarjoushinnalla. Päivälippuja tulee myyntiin perjantaille 100 kappaletta ja lauantaille 100 kappaletta, molemmat 30 euron tarjoushinnalla. Erikoislippuja voi ostaa Keiku ry:n pisteeltä Kerimäen Joulumessuilta.

Normaalihintaiset festivaaliliput tulevat myyntiin ensi vuoden puolella. Ensi vuonna julkaistaan myös tapahtuman koko ohjelma.

Kerimäen Joulumessuille odotetaan viikonloppuna 1500-2000 kävijää. Kaksipäiväiseen tapahtumaan on tulossa yli 50 myyjää. Tapahtuman myyntipaikoista ja ohjelmasta löytyy tietoa tapahtuman kotisivuilta joulumessut.net

Joulumessuilla julkistetaan Kerimäen Vuoden Yrittäjä. Ohjelmassa on myös muun muassa urheilunäytöksiä.