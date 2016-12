Mika Tissarille Palloliiton tunnustus

Karvilan Kivekkäät -urheiluseuran puheenjohtaja Mika Tissari on palkittu Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piirin Vuoden seuratoimija -palkinnolla. Tunnustus julkistettiin lauantaina 3.12. Kotkassa pidetyssä Kaakon Parhaat -palkintogaalassa.

Palkitsemisen perusteluissa piiripäällikkö Veijo Vainikka mainitsi Mika Tissarin olevan hyvin kehittämismyönteinen- ja kykyinen seuran puheenjohtaja. Hänen kaudellaan myönteistä kehitystä on tapahtunut niin seuran olosuhteissa kuin yhteistyössä muiden alueen seurojen kanssa.

Enonkoskelainen Karvilan Kivekkäät -seura täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Mika Tissari on johtanut seuraa vuodesta 2011 lähtien.