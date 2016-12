Virkeyttä lentopallosta – Kesälahdella on aktiivinen porukka

Pallopelit kehittävät kuntoa, liikkuvuutta ja koordinaatiokykyä puhumattakaan joukkuelajin mieltä virkistävästä vaikutuksesta.

Lentopallon ja liikunnan edut tunnetaan hyvin Kesälahden Eläkeliiton yhdistyksessä, jolla on ollut aktiivinen lentopallon pelaajien porukka jo vuosikymmenien ajan. Moni Eläkeliiton lentopalloilijoista on ollut lajin parissa nuoruudesta asti.

– Mielenvirkeyttä täältä haetaan, kertovat porukan naispuoliset jäsenet. Lentopallo on hauska laji, ja hyvän porukan kesken on mukavaa kokoontua.

Eläkeliiton lentopallovuoroja on varattu koulun juhlasaliin maanantaiksi ja perjantaiksi. Kävijöitä on aina vähintään tusinan verran, joskus parikymmentä, joista naisia on puolenkymmentä.

– Kaikki on alle satavuotiaita, osallistujat vastaavat tiedusteluun pelaajien ikärakenteesta. Porukan juniori ilmoittautuu 66-vuotiaaksi.

Vaikka kyseessä on nopea ja liikkuva laji, ei ikä näytä painavan osallistujia. Pallo pysyy ilmassa joskus pitkäänkin ja pelaajien luut ovat pysyneet ehjinä pieniä haavereita lukuunottamatta.

