Joulun odotusta Enonkoskella ja Kerimäellä

Joululahjaksi seurakuntalaisille kutsuu kanttori Katariina Kokkonen kahta tulevaa joulukonserttia, jotka järjestetään Enonkosken kirkossa ja Kerimäen talvikirkossa joulukuun aikana.

Savonlinnan seurakunta tarjoaa ilmaiseksi Katariina Kokkosen sekä Asta ja Mika Siekkisen Joulun odotusta -konsertit.

Enonkoskella konsertti järjestetään huomenna maanantaina 5. joulukuuta ja Kerimäellä 19. joulukuuta.

Katariina Kokkonen ja Asta Siekkinen laulavat, ja Mika Siekkinen säestää pianolla.

Konsertissa on duettojen lisäksi muutama soolonumero, pääasiassa suomalaista musiikkia.

Mukana on perinteisiä sekä uudempia joululauluja, ja moni niistä on Mika Siekkisen sovittama.

Kolmikko esitti jouluisia lauluja ensi kerran yhdessä vuosi sitten. Silloin konsertti pidettiin Savonlinnan tuomiokirkossa. Konsertissa kuullaan perinteisiä ja uudempiakin jouluisia lauluja, ja lisäksi kaksi sävelmää esitetään yhteislauluina, joihin yleisökin voi yhtyä.

Lue lisää 1.12. Puruvesi-lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.