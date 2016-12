Kuukausi Siun soteen

Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut kokevat vuoden vaihteessa täydellisen myllerryksen.

– Hallinto ja organisaatio uudistuu, mutta palvelut säilyvät ennallaan, tiivistää Kiteen va. perusturvajohtaja Mervi Paddar tulevaa Siun sote uudistusta. Sen myötä koko maakunnan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan jatkossa yhdessä organisaatiossa. Valmistelutyötä on tehty parin vuoden ajan ja sitä riittää vielä vuodenvaihteen jälkeenkin. Siun sote -alueella on 14 kuntaa, joten yhteensovitettavaa on paljon.

Siun soten päämääränä on palvelujen yhdenmukaisuus ja helppo saatavuus. Palvelut halutaan viedä lähelle ihmistä. Maantieteellisesti Siun soten alue on jaettu viiteen osaan, joista Kitee kuuluu eteläiseen alueeseen. Palvelut on jaettu kolmeen osaan; terveys- ja sairaanhoitopalveluihin, ikäihmisten palveluihin ja perhe- ja sosiaalipalveluihin.

