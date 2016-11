Timo Vartiainen kirjoitti Punkaharjun Pitäjäyhdistyksestä Puruvesi-lehdessä 24.11. Ohessa vastinettani hänelle.

Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry on rekisteröity yhdistys, jolla on myös Y-tunnus. Suuri ihmetys oli, mistä kirjoittaja on tehnyt johtopäätöksen Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry:n poliittisesta kannasta.

Pitäjäyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistys on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton.

Yhdistyksellä on ollut jo muutama yhteinen tapaaminen seurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa, ja olemme kertoneet toiminnastamme. Kutsut ovat olleet myös lehdessä, mutta eipä kirjoittaja ole ollut paikalla. Olisi asia avautunut hänellekin.

Kirjoittaja olisi voinut ottaa asioista selvää esimerkiksi googlaamalla ”Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry”, ja internetistä olisi saanut paljon lisää tietoa asiasta.

Tässä samassa yhteydessä nähtäväksenne myös ensi vuoden toimintasuunnitelma, ja jos jokin kysymys jää askarruttamaan, vastaan henkilökohtaisesti mielelläni kysymyksiin, enkä lehden palstalla.

Yhdistyksen periaatteita: Edistää alueensa vakituisten ja osa-aikaisten asukkaiden sekä yhteisöjen yhteistoimintaa ja turvallista sekä viihtyisää asumista alueella, edistää toimialueensa asumiseen ja ympäristöön liittyvää suunnittelua, toteutusta sekä muita Punkaharjun toimintojen ylläpitämistä ja edistämistä. Tekee aloitteita Savonlinnan kaupungille ja muille tarvittaville tahoille.

Pyrkii aktivoimaan kehityksestä kiinnostuneita henkilöitä ja yhteisöjä toimimaan alueen parhaaksi yhteisöllisen työskentelyn kautta. Kartoittaa ja kerää alueen yhteisöjen sekä vakituisten ja osa-aikaisten asukkaiden toiveita ja tarpeita.

Harjoittaa aktiivista yhteistyötä yhdistysten, yhteisöjen, yritysten ja yksityisten henkilöiden sekä Savonlinnan kaupungin kanssa. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää koulutus-ja harrastetilaisuuksia ja erilaisia talkoita sekä kyläturvallisuuskoulutusta sekä muita tapahtumia.

Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen pääasiallisia tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, avustukset ja talkootyö.

Yhdistuksen toiminnasta todettakoon, että se on päävetovastuussa Harjun Kesäraitin toteutuksesta ja on mukana järjestämässä syysmiitinkiä yhdessä yrittäjien kanssa. Lisäksi yhdistys on mukana Jouluraitti-tapahtumassa ja Käkipäivillä sekä kylätapahtumissa.

Pitäjäyhdistyksen tehtävänä on myös rahoituksen hankkiminen Punkaharjun historiikin digitalisointiin. Lisäksi se on mukana edistämässä Sorvaslahden kunnostusta

Juha Massinen

Puheenjohtaja

Punkaharjun Pitäjäyhdistys ry