Punkaharjun yrittäjäyhdistys juhli

Punkaharjun Yrittäjät juhlistivat lauantaina virallisemmissa merkeissä 40 vuoden mittaista taivaltaan. Tynkkylän Lomaniemessä pidetyssä juhlassa muun muassa muisteltiin yhdistyksen vaiheita, sekä huomioitiin ansioituneita jäseniä.

Juhlassa kerrottiin myös juhlavuoden kunniaksi perustetusta Sari Naukkarisen nuorisorahastosta, sekä nimitettiin Heikki Tynkkynen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Punkaharjulla pitkään elinkeinoasiamiehenä toiminut Matti Kivipelto kertasi yhdistyksen historiaa. Tärkein tehtävä on yhä paikallisten yritysten edunvalvonta ja äänen kannattaminen, sekä jäsenistä huolehtiminen. Yhdistys on ollut aktiivinen aloitteiden tekijä paikkakunnallaan. Aloitteellisuus ei vuosien mittaan ole hiipunut, vaikka painopiste onkin ollut avauksien sijaan enemmän kannanotoissa ja edunvalvonnassa. Yrittäjäyhdistys on ottanut kantaa esimerkiksi Punkaharjun lukion lakkauttamisen suhteen.

Isoissa linjoissa Punkaharjun Yrittäjät ovat aina pitäneet yhtä ja alueen me-henkeä on nostettu tarmokkaasti. Vakavien asioiden rinnalla jäsenistö on osannut rentoutuakin. Esimerkiksi yhdistyksen hiihto- ja lasketteluretket olivat aikanaan hyvin suosittuja.

Lue lisää 1.12. Puruvesi-lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.