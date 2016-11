Matka kohti joulua alkanut

Jouluun valmistautuminen on alkanut – siitäkin huolimatta, vaikka ei olisi hössöttäjätyyppiä, joka stressaa itsensä ja muut juhlaperiodin alla.

Jokainen valmistautuu jouluun omalla tavallaan tai ei valmistaudu ollenkaan. Monille ihmisille joulun aika eri erotu työn tai muun syyn vuoksi tavallisesta viikonlopusta.

Myös kaupallinen joulu on alkanut voimallisesti. Joulun värit ja valot kauppaliikkeissä kertovat, että nyt eletään veronpalautusten ja jouluaaton välistä aikaa.

Joulukuu on maassamme tärkeä kaupallinen sesonki, ja tässä yhteydessä on tapana muistuttaa, että satsaaminen kotimaisuuteen pitää yllä työllisyyttä ja hyvinvointia.

Monet tapahtumat kielivät siitä, että matka kohti aattoa ja mahdollista hengähdysaikaa töistä ja opinnoista on menossa. Joulukatuja avataan, joulumyyjäisiä järjestetään, Vuoden yrittäjiä nimetään, ja seurakunnissakin lauletaan joululauluja sekä hiljennytään joulun sanoman äärelle.

Joulun aikaan johdattaa myös itsenäisyyspäivä ensi tiistaina. Tuolloin voi muistella manan majoille menneitä ja tässä elämässä mukana olevia ihmisiä. Niitä, joiden ansiosta joulun aikaa voidaan viettää vapaassa Suomessa.