Punkaharjulle oma joulukalenteri

Janne Tiainen

Punkaharju

Punkaharjulla pyörähtää käyntiin 1. joulukuuta toiminnallinen joulukalenteri, joka pitää sisällään jokaiselle päivälle jouluaattoon saakka jonkin tapahtuman tai esityksen.

Joulukalenterin ”äidit” ovat Virve Honkanen Punkaharjun kirjastolta ja Ruth Lähdeaho-Kero Ruutitynnyri-kauppaliikkeestä.

Naiset ovat keränneet jokaiseksi joulunodotuksen päiväksi tapahtuman jonnekin päin kirkonkylää.

Ruth Lähdeaho-Kero sanoo, että kyseessä on ei-kaupallisten tapahtumien sarja, ja kaikki ovat maksuttomia.

– Ideana oli, että aktivoimme ihmisiä helpolla tavalla. Joka päivä on jokin tapahtuma, joka on kaikille avoin.

Virve Honkanen toivoo, että tapahtumien sarja kasvattaisi yhteisöllisyytä ja johdattaisia ihmisiä joulutunnelmaan. Hänen mukaansa tapahtumien kirjo on sellainen, että varmasti jokaiselle löytyy jotakin.

Lähdeaho-Kero ja Honkanen ovat järjestäneet tapahtumat yhdessä useiden toimijoiden kanssa. Mukana ovat esimerkiksi SOS-lapsikylä, Savonlinnan seurakunta, helluntaiseurakunta, koulu, kirjasto ja Itä-Karjalan kansanopisto.

Tapahtumia järjestetään muun muassa Ruutitynnyrissä, kirjastolla, seurakuntatalolla ja kirkossa, ja joulukalenterin tapahtumat ovat esillä pipareihin maalattuina esimerkiksi Ruutitynnyrissä ja Puruvesi-lehden verkkopalvelussa.

Punkaharjulainen joulukalenteri

1.12 Hiljaa, hiljaa helkkyellen, Jouluisia lauluja /Anneli Raninen ja Pentti Tynkkynen Ruutitynnyrissä klo 10.

2.12 Yläkoululaisten hemmotteluhetki ikäihmisille klo 13 (nuoret antavat kasvo- ja käsihoitoja, kampaavat hiuksia) ja Kaiken maailman lauluja / Duo – Jag Ruutitynnyrissä klo 17.30 (Marja Ilola ja Heikki Leinonen).

3.12 Vanhempainyhdistyksen joulukirppis/myyjäiset Punkaharjun yläasteella klo 10 – 13.

4.12 Joulutarina / 3. luokan tonttuja Ruutitynnyrissä klo 10.

5.12 Punkaharjun ala-asteella lipunnosto klo 9.

6.12 Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille klo 10.15 (Punkaharjun pitäjäyhdistys).

7.12 Avoimet ovet SOS-lapsikylällä klo 15 – 17.

8.12 Harjulassa piparkakkuja ja musiikkia klo 13:30 (Puutarhatie 3 D/E).

9.12 Joululaulujen ilta Helluntaiseurakunnalla klo 18.

10.12 Punkaharjulaisia kirjailijoita Ruutitynnyrissä klo 11, mukana Enni Holi, Jani Repo, Ulla Pernu, Marja-Leena Laamanen ja Hertta Tynkkynen.

11.12 Nuorten kirkkokahvitarjoilu Punkaharjun kirkolla klo 10.

12.12 Savonlinnan 4 H:n grafiikkapaja Ruutitynnyrissä klo 14.30.

13.12 Lucia-kulkue klo 12 kirjastolla (Itä-Karjalan kansanopisto).

14.12 Runonlausuntaa kirjastossa klo 14 (Runoryhmä).

15.12 Piparkakkuja & musiikkia Helminauhan Rauhalassa klo 13.30 (Puutarhatie 3 A).

16.12 Ystäväntuvalla joululauluja ja ruokaa klo 10.30 (ruokailusta vapaaehtoinen maksu).

17.12 Joulutaiji Ruutitynnyrissä klo 14 (Kirsti Lehto).

18.12 Punkaharjun kappeliseurakunnan joulujuhla kirkossa/seurakuntatalolla klo 10.

19.12 Manna Pelli laulattaa joululauluja kirjastossa klo 17.

20.12 Joulutarinoita kirjastossa klo 16 (kirjaston henkilökunta lukee jouluisia tarinoita ääneen) ja tonttukoirakulkue lähtee torilta klo 17 (Punkaharjun koirat ry).

21.12 Päiväkodin tonttukylä klo 9-17.

22.12 Toivon tarina /Helenan Kaipion nukketeatteri kirjastossa klo 15.

23.12 Puruveden pelimannit kirjastossa klo 12.

24.12 Perheiden aattohartaus Punkaharjun kirkossa klo 13.30.