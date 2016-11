Kesälahden Pappilassa avoimet ovet keskiviikkona

Kaunis ja tyylikäs Kesälahden pappila on vähän syrjässä kylän pääväyliltä. Paikalla päivystävät joka viikko aluekappalainen Leena-Susanna Mikkonen ja diakoni Pia Kangas. Talossa on myös nuoriso-ohjaajan toimisto ja seurakunnan taloussihteeri Marjatta Ahveninen työskentelee talossa kahtena päivänä viikossa.

Seurakuntalaiset asioivat pappilassa tarvittaessa.

– Mutta enemmänkin täällä elämää voisi olla, Leena-Susanna Mikkonen toteaa.

Pappilan hiljaista elämää elvytetään tämän viikon keskiviikkona, jolloin pidetään Pappilan avoimet ovet -tapahtuma. Tuolloin paikalle kutsutaan kaikki seurakuntalaiset ja muut kiinnostuneet ikään ja kokoon katsomatta.

Tilaisuus korvaa joka toinen keskiviikko pidetyn Kappelin kuppila -tapahtuman, jossa viikottain on kokoonnuttu yhteisille aamukahveille Osuuspankin kerhohuoneeseen. Ensi viikolla kokoonnutaankin pappilaan. Aluekappalaisen mielestä on mukavaa muistuttaa paikkakuntalaisia pappilan olemassaolosta ja tehdä taloa tutuksi.

Aamuyhdeksältä alkava ja puoleen päivään kestävä Pappilan avoimet ovet -tapahtuma tarjoaa glögit sekä lämminhenkistä yhdessäoloa. Sen lisäksi noin puolen tunnin välein on aina jotakin ohjelmaa.

Päivään väriä tuovat päiväkerholaiset, jotka pitävät kerhoaan pappilan yläkerrassa. He pitävät aamunavauksen heti aamuyhdeksältä. Sen jälkeen on tarjolla tietoa seurakunnan Laulava joulutervehdys -tempauksesta.

Kymmenen aikaan kuka tahansa voi mennä päiväkerholaisten kanssa askartelemaan pappilan yläkertaan. Paikalla ohjausta askarteluun antaa lasten ohjaaja Päivi Juvonen.

Yhdentoista aikaan järjestetään ongintaa ja puoli kahdeltatoista lauletaan joululauluja kanttori Timo Kostamon johdolla. Pappilan avoin aamupäivä päättyy puolenpäivän aikaan suoritettavaan arvontaan, jossa palkintona on Auvo Hukan ja Pia Kankaan lahjoittama hirvipaisti. Arpoja myydään kävijöille koko aamupäivän ajan.

Leena-Susanna Mikkonen toivoo, että pappilan avoimesta aamupäivästä tulisi vilkas ja porukkaa kävisi paljon. Paikalla voi pyörähtää pikaisesti tai viipyä vaikka koko aamupäivän. Ohjelman lomassa voi tutustua taloon, joka on tällä hetkellä virastokäytössä kappeliseurakunnan toimistona.

Diakonin voi tavata paikalla tiistaisin ja torstaisin yhdeksästä yhteentoista ja aluekappalainen päivystää torstaisin samaan aikaan.

– Ollaan täällä silloin seurakuntalaisia varten. Voi tulla poikkeamaan ja rupattelemaan, Leena-Susanna Mikkonen sanoo.

Pappilan avoimet ovet 30. marraskuuta klo 9-12. Osoite Kirkkotie 11, Kesälahti.