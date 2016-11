Pipolätkä odottaa pakkasia

Jääkiekkoseura Juniori-Sapkon organisoima alueellinen Pipolätkä odottaa pakkaskelejä, jotta sulaneita luistelukaukaloita päästään jälleen jäädyttämään. Tavoitteena on, että Pipolätkä päästäisiin aloittamaan vuoden vaihteessa.

Juniori-Sapkon taitovalmentaja Joni Kotilainen on juossut alkavaksi kaudeksi kasaan yhdeksän kaukaloa ohjaajineen, jotta kaikille kiekkoiluista ja leikkimielisestä pelaamisesta kiinnostuneille avoin Pipolätkä pääsisi toiselle kaudelleen.

Pipolätkä sai alkunsa Savonlinnan seudulla viime talvena. Se tarkoittaa pelaamista kaukalossa valvotuissa olosuhteissa.

Jokaisen osallistujan tulee varustautua omilla luistimilla, mailalla ja häkillisellä kypärällä. Mitään osallistumismaksua ei ole, mutta osallistujan tulee ilmoittautua hyvissä ajoin ja etukäteen Juniori-Sapkon verkkosivujen kautta mukaan harrastukseen.

Seuran verkkosivujen osoite on www.juniori-sapko.fi, ja etusivulla on ohjeistus ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen on jo käynnissä.

Kotilainen sanoo, että Pipolätkä on suunnattu pääasiassa 5-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tosin hänen mukaansa myös aikuiset voivat osallistua ilmoittauduttuaan mukaan toimintaan.

Pipolätkää järjestetään Puruveden alueen pitäjissä Savonrannalla, Enonkoskella, Punkaharjulla sekä Kerimäen Anttolassa ja kirkonkylällä. Lisäksi Pipolätkää pelataan kolmella kentällä Savonlinnassa ja yhdellä kentällä Sulkavalla.

Viime kauteen verrattuna kaukaloita on nyt kaksi enemmän.

Ohjaajat samoin kuin kaikki kenttien jäädyttäjät odottelevat nyt vain hetkeä, jolloin keli jäähtyisi alle nollan ja päästäisiin tositoimiin.

– Marraskuun alun pakkasten tultua monessa kaukalossa, kuten Enonkoskella, Kerimäellä ja Savonlinnan Talvisalossa, päästiin jo luistelemaan. Nyt hyvänä tavoitteena on, että harrastus päästäisiin aloittamaan viikolla yksi heti ensi vuoden alussa.

Pipolätkää pelataan kerran viikossa. Pääsääntöisesti harrastusilta on keskiviikko kello 18. Poikkeuksen tekevät Punkaharjun, Savonlinnan kantakaupungin ja Sulkavan kaukalot, joissa pelataan tiistai-iltaisin iltakuudelta.

Pipolätkä järjestettiin viime talven aikana kaikkiaan kuutena viikkona, ja Kotilaisen arvion mukaan harrastuksessa oli mukana vähintään viitisensataa pelaajaa.

Pipolätkän ohjaajat Puruveden alueella: Savonranta Jari Mononen (050-5694353), Enonkoski Arto Savolainen (045-1044274) ja Mikko Pesonen (050-9100160), Punkaharju Tommi Siitonen (050-3025637) ja Jari Heiskanen (044-3005421), Kerimäen Anttola Mikko Repo (050-5224497), Kerimäen kirkonkylä Jarmo Mutikainen (0400-676388).