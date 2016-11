Kesälahdella keskustellaan pitäjäneuvoston perustamisesta

Pro Kesälahti ry järjestää sunnuntaina 27. marraskuuta Kesälahdella yleisötapahtuman, jossa keskustellaan pitäjäneuvoston perustamisesta Kesälahdelle. Yhdistys on kutsunut ilmoituksellaan tapaamisen koolle.

Tapaamisessa esitellään pitäjäneuvoston toimintaa valmistelleen työrukkasen ehdotus pitäjäneuvoston toimintamallista ja kokoonpanosta. Työrukkaseen kuuluvat Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman, Kesälahden kulttuuriseuran puheenjohtajan Airi Turunen, Sovintolaa ja Martta-yhdistystä edustava Marjaleena Malinen sekä Pro Kesälahden sihteeri Sirpa Suomalainen.

Työrukkanen nimettiin Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunnan järjestämässä järjestöillassa Kesälahdella. Tuossa illassa osallistujat katsoivat, että perustettava pitäjäneuvosto voisi toimia myös kesälahtelaisten järjestöjen yhteiselimenä.

Pro Kesälahden sihteeri Sirpa Suomalainen kertoo, että sunnuntain yleisötilaisuudessa halutaan kuulla paikalle saapuneiden ihmisten näkemyksiä työryhmän ehdotuksesta. Palautteen perusteella laaditaan lopullinen ehdotus. Siitä ja pitäjäneuvoston kokoonpanosta esitykset tehdään vasta seuraavassa tapaamisessa.

Työryhmän mukaan pitäjäneuvosto olisi Kiteen kaupungin alainen neuvottelukunta tai työryhmä. Näin ollen myös kaupungin tulee hyväksyä kesälahtelaisten esittämä toimintamalli.

Suomalaisen mielestä Kesälahden pitäjäneuvosto toimisi yhteistyössä Kiteen kaupungin kanssa ja olisi kaupungin tukena Kesälahden alueen kehittämisessä.

– Se voisi ottaa kantaa kaupungin suunnitelmiin ja lausuntoihin ja toimia myös kesälahtelaisten näkemysten esille nostajana.

Pro Kesälahti esitti viime vuonna kaupungille, että Kesälahti julistautuisi pitäjäksi. Esityksen puolesta kerättiin adressia ja tehtiin valtuustoaloite kaupungille. Aloitteen mukaan Kesälahti-nimen säilymisellä on suuri merkitys kesälahtelaisille, Kesälahdella sukujuuret omaaville ja pitäjään kiintyneille loma-asukkaille.

Kiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen pitäjä-nimityksen käyttöön otosta entisen Kesälahden kunnan osalta. Päätöksen mukaan kaupunki edistää pitäjänimityksen käyttöä omassa toiminnassaan.

Suomalaisen mukaan kesälahtelaiset ovat keskustelleet pitäjäneuvosto-asiasta on myös naapureiden kanssa.

– Viime kesän mittaan olemme yrittäneet levittää pitäjä-aatetta Kerimäelle, Punkaharjulle ja Uukuniemellä. Järjestimme tapaamisen kesällä, ja jatkotapaaminen pidettiin syksyllä Kerimäellä. Selvästi oli nähtävissä, että asiasta oltiin innostuneita, ehkä eniten innostuttiin Uukuniemellä.

Hän toivoo, että myös Punkaharju ja Kerimäki julistautuisivat pitäjiksi ja ryhtyisivät aktiivisesti käyttämään itsestään pitäjä-nimitystä.

– Ne ovat juurevia paikkoja, toinen harjupitäjä ja toinen kirkkopitäjä ovat.

Punkaharjulle perustettiin tämän vuoden kesällä Punkaharjun Pitäjäyhdistys. Se on yhdistyspohjainen voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Sen tavoitteena on toimia Punkaharjun alueen äänitorvena.

Yleisötapahtuma pitäjäneuvoston perustamisesta Kesälahtitalon Puruvesisalissa su 27.11. klo 18.