Kerimäen joulunavaus muistuttaa palveluista

Huomenna perjantaina Kerimäen Yrittäjät pääsee syyskokouksessaan valitsemaan yhdistykselle uuden puheenjohtajan.

Yhteensä liki viidentoista vuoden ajan pestiä hoitanut Jukka Suomalainen on jo ennakkoon ilmoittanut, että nyt on vuoronvaihdon aika.

– Yhdistyksissä yleensä pitäisi ymmärtää pyörittää vetovastuuta. Tehtäväkierto tuo lisäenergiaa. Alle kymmenessä vuodessa ehtii jo antaa siihen kierrokseen mitä on annettavaa, sanoo Suomalainen.

Yrittäjien nokkamies ei lähde kyllästyneenä tai epäonnistumisen tuntein. Viime vuosina ei vain ole löytynyt viisastenkiveä, jolla jäsenistön saisi aktiivisemmin osallistumaan toimintaan.

Jukka Suomalaisen ja muiden hallitusaktiivien ei tarvitse hävetä mennyttä. Kun Suomalainen viimeksi aloitti puheenjohtajana 2004, Kerimäen Yrittäjissä oli 32 jäsentä. Nyt jäseniä on 88, eli määrä on liki kolminkertaistunut.

– Jäsenmäärän kasvuun on vaikuttanut se, että ollaan pystytty lisäämään tietoisuutta yrittäjäjärjestön palveluista. Jäsenmaksulla saa muun muassa lakipalveluja, neuvontaa ja vertaistukea.

Paikallisen yrittäjyyden esiin nostamisesta yksi esimerkki on taas käsillä oleva, yhteistyötahojen kanssa toteutettava joulunavaustapahtuma.

– Joulunavauksen yksi tavoite on saada ihmiset tiedostamaan, että Kerimäellä on vielä useita erikoisliikkeitäkin. Pyritään jättämään mahdollisimman paljon ostovoimaa omalle paikkakunnalle.

Yrittäjäjärjestön lähitulevaisuuden tärkeinä tehtävinä Jukka Suomalainen näkee sukupolvenvaihdosten edistämisen ja yksinyrittäjien kannustamisen.

Järjestötoiminnan yksi tavoite on luoda avointa ja rakentavaa keskustelua yritysten jatkajista.

