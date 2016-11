Heli Järvinen valitsi Linnan juhliin huovutetun taideteoksen

Kerimäkeläinen kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) on valinnut tällä kertaa Linnan juhliin poikkeuksellisen huovutetun taideteoksen.

-Itse puku on vain tausta, joka toivottavasti saa juhlapuvun uniikit huopakorut hehkumaan. Korut on suunnitellut ja huovuttanut kangasniemeläinen käsityötaiteilija Mari Jalava. Materiaalina on pehmeä merinovilla, joka on käsin värjättyä ja sävytettyä. Koristeena loistaa muun muassa swarovskin helmiä.

Järvinen ehdotti yhteistyötä nähtyään sattumalta Jalavan värikylläisiä ja lämpimiä töitä näyttelyssä.

Jalavan mukaan työn lähtökohtana oli kohdetta kuvaavat tunnelmat.

– Heli on iloinen, innostunut, innostava, lämminhenkinen ja sydämellinen, ja sellaisen toivon lopputuloksenkin olevan.

Mari Jalava työskenteli vuosia Kansallisteatterissa, mutta palasi sitten juurilleen Kangasniemelle ja perusti oman yrityksen.

Jalavilla on designyritys, joka valmistaa uniikkeja asusteita naisille. Käsityötaiteilija Mari Jalava suunnittelee ja valmistaa yksittäiskappaleina jokaisen asustekorun itse. Suunnittelua ohjaa vahva palo uuden keksimiseen ja rakkaus kolmiulotteisiin muotoihin. Jalava tunnustaakin olevansa villasta villiintynyt.

– Villa viettelee. Se on materiaalina ihanan pehmeä, lämmin ja se mahdollistaa mitä mielikuvituksellisempien tuotteiden valmistamisen. Taiteilija ikään kuin luo käsillään kaunista runoa ja tarinaa, jotka voi tuntea ja tunnistaa koruissa. Huopakorut tuovat hyvää mieltä itselle ja muille.

Mari Jalava on tehnyt pitkään töitä Kansallisteatterin puvustossa assistenttina, vs. puvuston esimiehenä sekä monissa muissa puvuston tehtävissä. Koulutukseltaan hän on vaatetusalan artenomi, ja hän on lisäksi suorittanut tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon, johtamistaidon opintoja sekä hakenut lisäoppia monenlaisilla käsityöalan kursseilla mm. värjäykseen, kankaanpainantaan, paju-, paperimassa- ja betonitöihin, koneneulontaan sekä akryylimaalaukseen. Hän on lisäksi osallistunut lukuisiin näyttelyihin Suomessa ja Saksassa.